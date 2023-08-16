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Adaylık sinyali vermişti! Ekrem İmamoğlu için çok konuşulacak iddia: "Seçimi kaybederse..."

16.08.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de yaptığı 'değişim' çağrısı sonrası Genel Başkan adayı olacağı iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararını verdi. Dün yaptığı açıklama ile yerel seçimlerde İstanbul için yeniden 'adaylık' sinyali veren İmamoğlu, kulisleri hareketlendirdi. İmamoğlu'nun Mart ayında yapılacak seçimleri kaybetmesi halinde ne olacağıyla ilgili ise çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Adaylık sinyali vermişti! Ekrem İmamoğlu için çok konuşulacak iddia: "Seçimi kaybederse..."

Genel seçimlerin hemen ertesinde yaptığı 'değişim' çağrısıyla bir anda CHP'de taşları yerinden oynatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararını verdi. CHP Genel Başkanı olmak istediği iddia edilen İBB Başkanı İmamoğlu, dün yaptığı basın açıklamasında Mart ayında yapılacak yerel seçimler için yeniden adaylık sinyali verdi.

İMAMOĞLU'NDAN 'ADAYLIK' AÇIKLAMASI

"Kendimi İstanbul ile mühürlü görüyorum" diyen ve yeniden yola çıktığını belirten İmamoğlu'nun bu sözleri "İmamoğlu yerel seçimlerde İstanbul'da yeniden aday olacak" olarak yorumlandı.

İmamoğlu'nun 'adaylık' sinyali verdiği açıklaması kulisleri hareketlendirirken, gazeteci Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

Ekran Alıntısı

İmamoğlu'nun açıklamalarını yorumlayan Altaylı "İmamoğlu seçimi kaybederse ne olur?" sorusuna yanıt verdi.

"İMAMOĞLU İBB BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KAYBETSE DAHİ..."

Altaylı yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun seçimi kaybetse dahi CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını ve hatta o zaman daha güçlü bir aday olacağını söyledi.

Altaylı'nın açıklaması şöyle;

"Ekrem İmamoğlu İBB Başkanlığı seçimini kaybetse dahi aynen Kemal Kılıçdaroğlu gibi CHP Genel Başkanlığı'na adaydır. Hatta o zaman belki daha güçlü adaydır.

AA-20230815-31923117-31923113-IBB_BASKANI_EKREM_IMAMOGLU_BASIN_MENSUPLARINA_ACIKLAMALARDA_BULUNDU

"İMAMOĞLU'NA SEÇİMİ KAYBETTİREBİLİRLER"

Şunu biliyoruz ki CHP'de İmamoğlu karşıtı bir grup var. Bunlar İstanbul'daki bazı ilçe belediye başkanları. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi İmamoğlu'na karşı. Bir diğeri Bakırköy Belediye Başkanı. Mevcut il başkanı karşı. Yeni gelecek il başkanı da karşı olursa seçim kaybettirebilir İmamoğlu'na. Ama o zaman bilecek ki herkes seçimi İmamoğlu'na genel merkez kaybettirdi. Genel Merkez, İstanbul'u AK Parti'ye bir kez daha teslim etti."

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