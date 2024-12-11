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  4. Adaylık tartışmasıyla uzun süre gündem olan Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi

Adaylık tartışmasıyla uzun süre gündem olan Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
11.12.2024 14:18
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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi. Savaş 31 Mart seçimlerinde adaylık tartışması üzerinden uzunca bir süre kamuoyunu meşgul etmişti.

Adaylık tartışmasıyla uzun süre gündem olan Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi

31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'da önce adaylığı ilan edilen ardından adaylığı tartışmaya açılan Lütfü Savaş bugün itibarıyla CHP'den ihraç edildi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, geçtiğimiz haftalarda Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı.

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SAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Seçimleri kazanamayan Lütfü Savaş daha sonra partisini sert bir dille eleştirmişti. Savaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından CHP, Savaş'ı CHP'den ihraç etti.

Anahtar Kelimeler:
Lütfü Savaş CHP
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