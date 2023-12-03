Adaylık yarışı sürüyor! Herkes İstanbul derken Ankara’da neler olacak? Konut sorunu…

AK Parti’nin Ankara ve İstanbul adaylarının 15 gün içerisinde belli olması bekleniyor. Ankara’da da trafik yoğun, AK Parti’den Keçiören Belediye Başkan aday adayı olan Özcan Belen’den önemli açıklamalar geldi. Konut sorunu için planlanan çözüm ise dikkat çekti.

AK Parti Keçiören Belediye Başkan aday adayı Özcan Belen, seçilmesi halinde Keçiören'de 5 yılda 25 bin genci iş hayatına hazırlayacaklarını ve istihdam sağlayacaklarını açıkladı.

İşte o açıklamalar…

‘25 yıldır mimarlık işleriyle uğraşmaktayım. Büyük ölçekli kamu binalarından karma kullanımlı yapılara; alışveriş merkezlerinden laboratuvarlara, kültür merkezlerinden millet bahçelerine, sanayi tesislerinden eğitim yapılarına, hastanelerden müzelere, spor yapılarından röleve restorasyon projelerine kadar hemen hemen her alanda birçok projeye imza attık.

Keçiören’deki en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Keçiören Yükseltepe- Taşlıtepe Kentsel Dönüşüm projesini biz yürüttük. Bunun yanı sıra Keçiören, Kahramankazan, Erzurum, Tortum, Bitlis, Ahlat ve Van başta olmak üzere çok sayıda Kentsel Tasarım Projesine katkı sağladık.

Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda güvenlik yapısı, özel eğitim tesisi, savunma sanayi binaları ve konut projeleri ile özgünlük ve korunma gerektiren TBMM Genel Kurul Salonu yenileme projesine katkı sağladık. Afrika Kalkınma ve İş birlikleri Projeleri konularında danışmanlık yaptım. Ekibimizle birlikte geliştirdiğimiz ICF Depreme Dayanıklı Hızlı Konut Sistemleri (Stroton) ürün ve projesi ile Dünya Mimarlar Birliği tarafından verilen Altın Çekül Ödülü’ne layık görüldüm.

Halihazırda, turizm projeleri ve ülke çapında Teknoloji Üsleri kurulması konularına ağırlık vermekteyim.

5 YILDA 25 BİN GENCE İSTİHDAM

Bir mimar olarak Keçiören’de en iddialı olduğunuz projeler hangisidir?

Keçiören’de oluşturacağımız Me-Va projesi ile 5 yılda 25 bin gence istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Aday tanıtım toplantısında açıkladığımız gerçekçi projelerle bunu Keçiören’de hayata geçireceğiz. Yeni mezun gençlerin ve eğitimine ara vermek zorunda kalıp eğitimine devam etmek isteyenlerin iş hayatına atılmalarında mentorluk yapacağız. Bu sayede gençlerimizin, bir işin alınmasından teslim edilmesine kadar olan sürece hakim, nitelikli elemanlar ve işverenler olmasına öncülük edeceğiz.

İstihdamın yanı sıra Keçiören’deki otopark sorununu çözeceğiz. Yine iddialı bir hedef olarak Keçiören’de 5 yılda 50 bin modüler yeni konut inşa etmeyi planlıyoruz. Uygun fiyatlarla vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız.

ULAŞIMA KÖKLÜ ÇÖZÜM

Keçiören’de yaşanan trafiğe dair bir çözümünüz olacak mı?

Evet, 20 dakikada ulaşılabilir bir ilçe hedefimiz var. Bine yakın projeyi yürütmüş bir mimar olarak söylüyorum. Bu mümkün, sadece güzel bir şekilde projelendirmek gerekiyor. Entegre ulaşım sistemimiz ile metro, otobüs, teleferik ve bisiklet hatlarını bir araya getirerek Keçiören’in ulaşım sorununu çözmeyi hedefliyoruz.

ÇEVRECİ PROJELER YOLDA

Bölgedeki yeşil alan sayısının artırılması için neleri planlıyorsunuz?

Keçiören'i "Sonsuz Yeşil" mottosuyla bir yeşil cennete dönüştürmeye kararlıyız. Bu vizyonumuzla, doğal yaşam alanları, botanik parkları ve yeşil kesintisiz koridorlar oluşturarak çevremizi koruyacak, yeşilin tüm tonlarını yayacak ve halkımıza nefes alabilecekleri geniş alanlar sunacağız. "Sonsuz Yeşil" sloganıyla, Keçiören'i sadece bir yerleşim yeri olmanın ötesinde, doğayla iç içe, huzurlu ve sürdürülebilir bir ilçe haline getirmeyi hedefliyoruz. Keçiören’de yeşil alanları ve parkları birbirine entegre eden, yeşil koridorlar oluşturacak, bu yeşil koridorları Keçiören’i çevreleyecek yeşil çepere bağlayıp sonsuz yeşil konseptini hayata geçireceğiz. Sürdürülebilir kalkınma ve çevre bilinci odaklı yaklaşımla, yeşil alanları ve parkları birbirine bağlayarak ilçemizi çevreleyecek yeşil koridorlar ve sonsuz yeşille, ilçede doğayla bütünleşik bir yaşam tarzının oluşturulmasını amaçlamaktayız. Sonsuz yeşil vizyonuyla, mevcut yeşil bölgeler arasında bağlantılar kuracak yeşil koridorlar oluşturulacak. Bu koridorlar, yürüyüş ve bisiklet yollarını içerecek sürdürülebilir entegre ulaşım sistemiyle, Keçiören sakinlerine doğal alanlara kolay ulaşım sağlayacak ve ilçe içinde doğayla iç içe bir yaşam tarzını teşvik edecek. Yeşil koridorlar aynı zamanda ekolojik çeşitliliği destekleyecek, çeşitli bitki örtüsü ve doğal yaşam alanlarını içerecek. Böylece, İlçenin ekosistemini güçlendirecek ve biyoçeşitliliği artıracağız. Sonsuz yeşil, doğal rekreasyon alanları, dinlenme noktaları ve açık hava etkinlik alanlarıyla donatılacak. Bu alanlar, Keçiören sakinlerine doğayla iç içe keyifli vakit geçirme imkanı sunacak. Ayrıca, Keçiören Ovacık bölgesine kuracağımız Spor vadisinde farklı yaş gruplarına hitap ederek, Keçiören sakinlerini spor ve doğa ile buluşturacağız. Bunların yanı sıra gençlik vadileri, Kartaltepe Botanik Parkı, Hacıkadın ve Kışlabaşı Rekreasyon Merkezlerini oluşturacağız.

KEÇİÖREN'İN KUZEYİNE KEY-VA PROJESİ!

Keçiören'in kuzeyinde geleceğini daha yeşil, daha sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir hale getirmek amacıyla "KEY-VA Projesi"ni hayata geçireceğiz. Keçiören Ekolojik Yerleşim Vadisi (KEY-VA), doğayla iç içe, toplum destekli tarımın güçlendiği, eğitimin ön planda tutulduğu bir yaşam alanını simgeliyor. Doğayla Uyum İçinde, Keçiören’i Ekoturizmle buluşturacağız. Keçiören'in Bağlum bölgesi, sürdürülebilir turizmin ve ekolojik tarımın merkezi olacak, ekoturizm konseptinde bir dönüşümü hedefliyoruz. Ekoköy, eğitim çiftliği, çiftçilik deneyimi, genç doğacı kampı ve hayvan çiftlikleri gibi bileşenleri içeren projeler, doğaseverleri, çiftçileri ve gönüllüleri bir araya getirerek ekolojik tarımın derinliklerine inmelerine olanak tanıyacak. Modüler glamping alanları ise ziyaretçilere kırsal gelişmeleri deneyimleme fırsatı sunacak. Proje, sürdürülebilir turizmin öncüleri arasında yer alarak, ekolojik bilincin artırılmasına ve doğa ile uyumlu yaşam tarzının benimsenmesine katkı sağlayacak. Yine oluşturacağımız Eko- Yerleşim Vadisi projesiyle vatandaşların kontrollü avcılık ve tarımsal faaliyetlere katılarak interaksiyonunu yükseltmeyi istiyoruz. Katılımcıların farklı aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, bakımı ve kullanımı konusunda pratik bilgiler sağlayarak, doğal koku ve aromaların keyfini çıkarmalarını sağlayacak destinasyon noktaları tasarlayacağız.

SAYISALCI AÇILIM!

Matematik ve Geometri köyü projesinden bahsediliyor. Bu proje nedir?

Çocuklarımızın matematiği sevmelerini teşvik etmek amacıyla çeşitli eğitim merkezleri oluşturacağız. Keçiören’in kuzeyinde bu amaçla bir köy kuracağız. Bu merkezlerde etkinlikler, kamplar, yarışmalar ve seminerler düzenleyeceğiz. Bu sayede öğrencilerin sadece Matematik alanında değil, aynı zamanda sosyal etkileşimlerini geliştirmelerini ve dayanışma içinde olmalarını sağlayacağız.

Emeklilerimiz için Keçiören’de Huzur Köyü projesini hayata geçireceğiz. “Bizim Çocuk Köyü” projesinde ise ailesini kaybetmiş çocukların rehabilitasyon süreçlerini kolaylaştırmak için yeşil alanlar ve hayvanlarla iç içe, doğal yaşama ek olarak uzmanların gözetiminde yaşayacakları alanları oluşturacağız.

KONUT SORUNUNA UYGUN FİYATLI ÇÖZÜM

6 yerleşkede 10 bin müstakil ev projesinden de bahseder misiniz?

Keçiören’de tespit ettiğimiz 6 bölgede 10 bin müstakil ev oluşturmayı hedefliyoruz. Belirlediğimiz 6 bölge, gelecekteki büyüme ve iklim değişikliği etkilerine dayanıklı peyzaj ve bina tasarımını içeren dirençli yerleşkeler olacak. Geniş bir yelpazede yüksek kaliteli ve belirgin evler sunacağız. Her yaş grubundaki vatandaşlarımız için farklı tipolojilerde uygun fiyatlı konutları vatandaşlarımıza sunacağız.





