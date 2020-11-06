Adblue nedir? Adblue koymazsak ne olur?

Değişen dünyada hava kirliliği çok önemli bir sorun haline gelmiştir. Birçok sektörde bu bilinçle inovatif çevreci fikirler ile çalışmalar yapılır. Otomotiv sektöründe de Adblue çözeltisi bu çevre dostu çözümlerden biridir. Adblue ile egzozdan çıkan zararlı gaz salınımının düşürülmesi amaçlanır. Adblue Nedir? Gelelim “Adblue nedir?” sorusuna. Asıl adı DEF (Diesel Exhaust Fluid/ Dizel Egzoz Sıvısı) olan; fakat piyasadaki en büyük üreticisinin adı ile bilinir. VDA (Otomobil Endüstrisi Derneği) firmasına ait tescilli bir ticari marka olan Adblue ile benzinliklerde sürekli karşılaşırız. Dizel motorlu araçların emisyon değerini azaltmak amacıyla kullanılan su bazlı bir üre çözeltisidir. %32.5 temizlenmiş üreden, %67.5 sudan oluşur. Dizel araçlarının egzoz gazlarının oluşturduğu zararlı maddeleri ve partikülleri azaltma emisyon oranını düşürmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Adblue çözeltisi üreden ve sudan oluştuğu için egzoz sisteminde nitrojen oksitle buluştuğunda onu su buharına azot gazına ve amonyoğa çevirerek egzozdan dışarı çıkarır. Oluşumu tamamen doğal yollardan olduğu için çevre dostudur, çevreye bir zararı olmaz.

Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılması zorunlu olan Adblue ile egzoz gazının içindeki azot oksitin %67 oranında azaltılması amaçlanır. Çevreye hiçbir şekilde zararı yoktur ve hiçbir risk oluşturmaz. Önceden çoğunlukla belli başlı kamyon, tır, yolcu otobüsleri gibi ağır ticari araçlarda kullanılırken şu an geniş bir kullanım alanına sahiptir. Mercedes ve Volkswasgen gibi önemli firmalar, AdBlue’nun daha fazla araç çeşidinde kullanılması için düzenlemeler yapmaktadır. Ayrıca Euro 6 emisyon standartları gereğiyle şu anda birçok araç AdBlue desteği alır.

Adblue Ne İşe Yarar? Akaryakıt istasyonlarında AdBlue yazılı olan bidonlarda sürekli gördüğümüz bu çözelti hakkında bilinen bazı bilgiler sınırlı ve hatta yanlış olabiliyor. Bu yüzden birçok kişinin aklında “Adblue ne işe yarar?” sorusu bulunuyor. Taşınabilir sıvılar arasından minimum risk kategorisinde sınıflandırılan bu çözeltinin yakıt tüketimini azalttığı hakkındaki bilgiler tamamen yanlıştır. Adblue bir yakıt değildir ve yakıt tüketimini de azaltmaz. Adblue aracın performansını da hızlandırmaz. Çevre dostu bir çözelti olan Adblue azot gazının yayılımını azaltan, dizel motorlu araçların egzozundan dışarı çıkan zararlı gazların çevreye verdiği zararın azaltılması için geliştirilmiş bir kimyasaldır. 2014 – 2015 yıllarında talep edilen Euro 4 emisyon kuralları, araçların nitrojen oksit salınımını Euro 5 standartlarına göre yüzde 56 azaltılabileceğini belirtmiştir. Çevre dostu bu üre ile amaçlanan, çözeltisi egzoz borusundan çıkan zararlı gazları minimize ederek hava kirliliğini en aza indirgemektir. Adblue Fiyatı Türkiye’deki 81 ildeki akaryakıtlarda bulabileceğimiz AdBlue sıvısı, dizel yakıta kıyasla çok daha az yer kaplamaktadır. Örneğin, karışım oranı %4 olduğunda, 1000 litre dizel yakıt için sadece 40 litre AdBlue gerekir. AdBlue sıvısının karışım oranı sabittir ve dizel yakıta göre ayarlanır. Farklı boyutlarda bulunabilen adblue için 5 litrelik, 10 litrelik ve daha büyük boyutlarda seçenekler vardır. Adblue fiyat olarak markaya göre değişebilir. 2020’de genel olarak ortalama adblue litre fiyatı 8 TL ile 12 TL arasında değişebilmektedir.

Adblue Kullanılmazsa Ne Olur? Adblue tankının dolması durumunda aracınız ile 10 bin ila 15 bin km arasında yolculuk yapmak mümkündür. Ortalama olan bu kilometre her marka için farklılık gösterebilir. Eğer Adblue tankı boşalırsa, Aracın yakıt püskürtme sistemi otomatik olarak yakıt püskürtmeyi azaltır ve araç çekişten düşer. İzin verilen emisyon düzeylerinin aşılmasına neden olur ve katalizör kısa sürede hasar görür. Filtrelerden sıvı geçişi sağlanmadığı için filtreler kurur ve büzüşür. Bu aracınız için maliyetli olacaktır.

Adblue tamamen bittiğinde ise ise araç sisteme zarar vermemek için aracınız stop eder ve çalışmaz. Bu sırada adblue bulacağınız bir yerde değilseniz çekici çağırmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sıvı bittiğinde otomobili çalıştırmak hiçbir şekilde mümkün olmadığından sürücünün sadece uygun şartlarda dolum işleminin yapması gerekir. Dolum işlemi yaparken otomobil mutlaka kapalı konuma getirilmelidir.

Eğer bu sıvı sürüş anında biterse, emisyonlarını sınırlamak için motor gücü ve performansı düşecektir. Durduktan sonra tank tamamen boşalmışsa aracı yeniden çalıştıramayabilirsiniz.