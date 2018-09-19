ADD Genel Başkanı Batum: Atatürk'ün vasiyetini siyasi iktidarlar değiştiremez

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Prof. Dr. Süheyl Batum, İstanbul'daki 3'üncü havalimanın adının 'Atatürk' olması için dernekçe imza kampanyası başlattıklarını söyledi. Batum, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri konusunda da "Bu bir vasiyettir; vasiyeti, iktidarlar kendi tercih ve siyasal görüşlerine göre değiştiremezler" dedi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ziyaretlerde bulunan ADD Genel Başkanı Prof. Dr. Süheyl Batum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesi gerektiği yönündeki açıklamarını değerlendirdi. Siyasi partilerin arasındaki tartışmaların ADD'yi birincil dereceden ilgilendirmediğini belirten Batum, konunun Atatürk'ün mirası boyutunun ise ilgi alanlarına gireceğini kaydetti. Batum, şunları söyledi: "Atatürk'ün mirası söz konusu olduğunda; geçmişte de birçok iktidarın bu mirası ortadan kaldırmak için girişimde bulunduğunu gördük. Demokrat Parti de yaptı. 'CHP'nin haksız iktisaplarının iadesi hakkındaki kanun' diyerek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu mirasından kaynaklanan hisselerine, CHP'nin mallarına el koymaya yönelik bir kanun çıkarttığını biliyoruz. Demokrat Parti döneminden sonra kurulan Anayasa Mahkemesi daha sonraki bir tarihte bu kanunu, 'Bu kanun kamu yararına değil, bir partinin yararına yapılmıştır' diyerek iptal etmişti. Şimdi sadece Demokrat Parti iktidarında değil, Kenan Evren de iktidara gelince kendisinin çok Atatürkçü olduğunu iddia etmesine, o tür pozlar vermesine rağmen Atatürk'ün mirasını, İş Bankası'ndaki hisselerden tutun Tarih Kurumu'ndan, Dil Kurumu'ndan başlayarak onları değiştirmek yönünde çok çabalar sarf etmişti. Şimdi bu çabaların bir yenisini Sayın Cumhurbaşkanımız ve dolayısıyla onun başkanlığını yaptığı AK Parti'nin de yapmış olduğunu görüyoruz."

"Dediğim gibi bu çabalar Atatürk'ün mirasına aykırı işlem yapmak, bu suretle CHP'nin ya da başka bir kurumun kazanımlarını o mirastan hisselerini ortadan kaldırmak yönünde. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum" diye sözlerini sürdüren Batum, şunları kaydetti: "Bu bir vasiyettir. Vasiyeti, iktidarlar kendi tercih ve siyasal görüşlerine göre değiştiremezler. Bu Atatürk'ün mirası. Ha bundan bir siyasi parti eşitliği bozacak şekilde para elde etseydi, siyasal güç elde etseydi, biz 'Bu demokratik değil, değişebilir' derdik. Ama buradan gelen bir güç olmadığı zaman bunun bir tek amacı vardı. Demokrat Parti ne yaptıysa, Kenan Evren ne yaptıysa, bugün de aynısı yapılıyor. O da şudur; Atatürk'ün mirasını, vasiyetini ortadan kaldıralım, vasiyetinden yararlananların da bu imkânlarını ellerinden kaldıralım, vasiyetin konusunu elden kaldıralım, bir zaman sonra da Atatürk'ün kendisini ortadan kaldıralım diye. ADD olarak bizi ilgilendiren bu, karşı olduğumuz bu." '3'ÜNCÜ HAVALİMANININ ADI ATATÜRK OLSUN'