ADD yeni başkanını seçti

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) başkanlığına, Hüseyin Emre Altınışık seçildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez Yönetim Kurulu bugün toplandı.
Toplantıda, Genel Başkanlığa Hüseyin Emre Altınışık seçildi.
Genel Başkan Yardımcılığına Tolga Kale, Genel Sekreterliğe Ersan Petekkaya, Genel Sekreter yardımcılıklarına Melek Esmer ve Sevil Nazan Keskin getirildi.
Yönetim Kurulu, Anıtkabir ile derneğin Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'un kabrini ziyaret etti.
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