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ADD'den "Marşlı dolandırıcılık" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 17:18 | Son Güncelleme

Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Ceylan, bazı kişilerin, Dernek adına aradıkları üye ve iş adamlarına İzmir Marşı ile 10. Yıl Marşı dinlettiklerini ve kurban bağışı istediklerini belirterek vatandaşları uyardı

KAYSERİ (AA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kayseri Şube Başkanı Kemal Ceylan, telefon ettikleri dernek üyeleri ve iş adamlarına İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı dinleterek kurban bağışı talep eden dolandırıcılar bulunduğunu belirterek, bu kişilere karşı dikkatli olunmasını istedi.

Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde bazı kişilerce dernek adına üyeleri ve iş adamlarının telefonla arandığını ifade etti.

Arayan kişilerin 10. Yıl ve İzmir Marşı dinlettikleri kişilerden kurban bağışlamalarını istediklerini belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı için genel merkezimiz ve şubelerimizce telefonla yardım isteme uygulamamız yoktur. Üyelerimizi ve iş adamlarını arayan kişilere karşı yargıya müracaat edilmiştir. Bazı numaralar için yasal işlem genel merkezimizce başlatılmıştır. Üyelerimiz ve halkımızın bu durum karşısında duyarlı olmaları ve en yakın derneklerimizi haberdar etmelerini rica ediyoruz. Arayan kişiler para, bağış talep etmektedir. Derneğimizce yardıma muhtaç öğrencilere ayni ve nakdi yardım yapılmaktadır. Bunun için derneğimize bağışlarınızı ve yardımlarınızı dernek hesaplarından veya bizzat derneğimize uğrayarak makbuz karşılığı yapabilirsiniz."

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Anahtar Kelimeler:
add dolandırıcılık

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