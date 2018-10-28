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ADD'den,‘Andımız’lı Atatürk fotoğrafları sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 10:37 | Son Güncelleme

 ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Avcılar Şubesi tarafından ‘Atatürk Fotoğrafları Sergisi’ açıldı. Atatürk baskılı tişörtlerin satıldığı standlara gelenlere ücretsiz "Andımız" broşürü dağıtıldı.

ADD'den,‘Andımız’lı Atatürk fotoğrafları sergisi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Avcılar Şubesi tarafından ‘Atatürk Fotoğrafları Sergisi’ açıldı. Atatürk baskılı tişörtlerin satıldığı standlara gelenlere ücretsiz "Andımız" broşürü dağıtıldı.

Cumhuriyet ve yaklaşan Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında ADD Avcılar Şube yöneticileri halkın yoğun olduğu yerler arasında bulunan Merkez Mahallesi’ndeki Avcılar Belediyesi Havuz Meydanı’nda 1 hafta süre ile ziyaretçilere açık kalmak üzere sergi açıldı. Ulu Önder Atatürk’ün portreleri ve yaşamından kesitleri yansıtan sergi ilgi gördü. Moldova'dan gelerek İstanbul'a yerleşen ve Atatürk fotoğrafları sergisini kızı ile gezen Gagavuz Türkleri'nden kadın "Çok güzel bir sergi. Atatürk, dünya lideri. Dünyada en tanınmış kişilerden biri, Moldova'da da, Atatürk'ü tanırlar ve severler. Başkent Kişinev'de ve Gagavuz başkenti Komrat'ta da Atatürk'ün büstü, hatta Atatürk Kütüphanesi var" dedi.
Atatürkçü Düşünce Derneği Avcılar Şube Başkanı Celal Demirel, Atatürk fotoğrafları sergisini gelenekselleştirdiklerini söyledi. Demirel, çok sayıda ziyaretçinin Atatürk'ün fotoğraflarını gözyaşı dökerek incelediğini, bu yıl Atatürk’ün az bilinen birkaç fotoğrafını da sergilediklerini, bunlar arasında zeybek kıyafetli olanın da bulunduğunu anlattı. Sergi, bir hafta süreyle öğleden sonra akşama kadar açık tutulacak.

(FOTOĞRAFLI)

ADD'den,‘Andımız’lı Atatürk fotoğrafları sergisiADD'den,‘Andımız’lı Atatürk fotoğrafları sergisiADD'den,‘Andımız’lı Atatürk fotoğrafları sergisiADD'den,‘Andımız’lı Atatürk fotoğrafları sergisi

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