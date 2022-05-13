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Adele'den Sylvester Stallone’un evine 900 milyon TL

13.05.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz şarkıcı Adele, oyuncu Sylvester Stallone'un Beverly Hills'teki lüks malikanesini satın aldı. Adele'in bu ev için yaklaşık 900 milyon TL (Yaklaşık 60 milyon dolar) ödediği belirtildi.

Adele'den Sylvester Stallone’un evine 900 milyon TL

Ünlü şarkıcı Adele, oyuncu Sylvester Stallone'un Beverly Hills'teki lüks malikanesini 900 milyon TL'ye (Yaklaşık 60 milyon dolar) satın aldı.

34 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz gün, yeni evinin önünde spor menajeri sevgilisi Rich Paul ile verdiği mutluluk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

SEKİZ ODASI VE 12 BANYOSU VAR

Daily Mail’in haberine göre, Adele'in satın aldığı lüks malikane 18.587 metrekare.

ABD'li mimar Richard Landry tarafından tasarlanan evin, sekiz yatak odası ve 12 banyosu bulunuyor.

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