Adele’i bir deri bir kemik yapan mucize diyet! Sirtfood diyeti nedir, nasıl yapılır?

Adele’in verdiği kilolar magazin basınının gündeminden günlerce düşmemişti. 32 yaşındaki güzel şarkıcının verdiği kilolar birçok insana motivasyon kaynağı oldu. Adele'in bu güzel dönüşümünün ardındaki başarının temeli akıllıca bir beslenme planına dayanıyor. 'Sirtfood diyeti' hayranı olan Adele, kilo vermek, daha sağlıklı bir forma girmek için bu diyeti uyguladı.

En az 21 gün devam edilmesi gereken sirtfood diyeti ile ilk haftadan 3 kilo vererek sizde harika bir dönüşüm yakalayabilirsiniz. Diyetin sonunda ne kadar kilo verebileceğiniz ise sadece size kalmış belki de Adele gibi 20 kilo vererek bambaşka birine dönüşebilirsiniz.

SİRTFOOD DİYETİ NEDİR?

Sirtfood diyeti nedir? Sirtfood diyeti, kilo alımıyla savaşmak için bilimsel bir yaklaşım izliyor. Birleşik Krallık'ta özel bir spor salonu için çalışan iki ünlü beslenme uzmanı Sirtfood Diyetini geliştirdi.

Diyet, "sirtuinler" olarak bilinen vücuttaki belirli protein zincirlerini aktive ederek çalışan bazı özel gıdalar olan 'sirtfood'ları temel alıyor. Diyetin ismi de zaten buradan geliyor.

NEDİR BU SİRTUİNLER?

Sirtüinler antioksidan ajan görevi gören bir çeşit proteindir. Bilime göre, bu antioksidan ajanlar,

Yaşlanmayı yavaşlatmayı,

Metabolizmayı hızlandırmayı,

Vücudun iltihaplanmasını düzenlemeyi

Yağ yakımını en üst düzeye çıkarmayı

Sağlayan koruyucular görevi görür.

Sirtfood'lar ise bu proteini aktif hale getiren besinlerdir.

Sirtfood diyeti, polifenol içeriği zengin besinlerden oluştuğu için aynı zamanda anti-inflamatuar ve ve antioksidan etki yaratıyor yani zayıflarken bir yandan da vücudunuzu arındırıyor, hücrelerin yenilenmesini destekleyerek gençleştirici bir etki yaratıyor.

SİRTFOOD'LAR NELERDİR?

Araştırmalar, sirtfood diyetinin insanların bir haftadan kısa sürede 3 kilo kaybetmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Bu diyet planı kulağa ne kadar karmaşık ve bilimsel gelse de, aslında yapılması çok da zor değil...

Diyet sizi mutfağınızda sıklıkla kullandığınız besinlerin yanı sıra bazı lezzetli yiyecekleri dahil etmeye teşvik ediyor.

Bazı doğal bitki bileşikleri, vücuttaki bu proteinlerin seviyesini artırabilir ve bunları içeren gıdalara “sirtfoods” adı verilmiştir.

SIRTFOOD GIDALAR

Bu planda izin verilen bazı yaygın "sirtfood" yiyeceklerin başında,yaban mersini, portakal, bitter çikolata, maydanoz, zerdeçal, lahana gibi sağlıklı yiyeceklerin yanı sıra kırmızı şarap gibi içeceklere izin veriyor.

Sirtuin aktivasyonunu artıran diyette izin verilen diğer besinler ise şöyledir;

Kahve, soya, sızma zeytinyağı, soğan, yeşil çay, Matcha yeşil çay, biber, kırmızı hindiba, kereviz, roka, hurma, maydanoz, kapari, lahana, zerdeçal, karabuğday, ceviz, sayılabilir.

SİRTFOOD DİYETİ NASIL YAPILIR?

Sirtfood diyeti 2 aşamadan oluşur. İlk aşama 7 gün sürer ve vücudun hızla kilo vermeye başlamasını sağlar. 14 günlük ikinci aşama da ise daha doyurucu bir plan ile verilen kiloların kalıcı olması sağlarken kilo vermeye devam edersiniz.

Zorlanmadan kilo vermenizi sağlıyor.

Diyet, kilonuza göre 21 gün içinde 10 kiloya kadar verebilmenizi sağlar.

Verdiğiniz kiloları sabitledikten sonra 1 sene içinde diyeti 2. kez uygulayabilirsiniz.

Sirtfood diyeti, kısıtlayıcı bir diyet olduğu için 21 gün yaptıktan sonra ara verilmesi ve sağlıklı beslenme planı ile bir süre devam ettikten sonra ihtiyaç varsa tekrarlanması gerekir. Ara sürecinde, atıştırmalıklardan ve karbonhidratlardan uzak durmak çok önemlidir.

1. aşama (7 gün);

Sirtfood diyeti 1000 kalori ile geçirilecek 3 gün ile başlar. Her gün 6 öğün vardır ve sadece yeşil içeceklerden ve sirtfood besinlerden oluşur.

Kalan 4 gün ise diyet 1500 kaloriye çıkarılır ve toplam 4 öğünden sirtfood ve yeşil içecekler içilir.

2. aşama (14 gün);

Verdiğiniz kiloları koruma ve sürdürme aşaması olan ikinci aşamada ise günde 3 öğün sirtfood besinlerle hazırlanmış ana öğünler ve 1 yeşil içecekten oluşan ara öğün vardır.

NELER YENEBİLİR?

Diyet sirtfoodları ve kalori kısıtlamasını birleştirir, bunların her ikisi de vücudu daha yüksek sirtuin seviyeleri üretmesi için tetikleyebilir.

Sirtfood diyetinde tam bir liste yoktur. İzin verilen sirtfoodlardan hazırladığınız yiyecekleri kalorilerine göre hesaplayarak yukarıda belirtilen beslenme planına göre tüketmeniz gerekir.

Sirtfood diyeti yapmaya karar verdiğinizde sadece sirtfood içeren yemekler tüketmelisiniz.



