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  4. Adele, Las Vegas konserlerini iptal etti, hayranlarından gözyaşları içinde özür diledi

Adele, Las Vegas konserlerini iptal etti, hayranlarından gözyaşları içinde özür diledi

21.01.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

33 yaşındaki şarkıcı kararını Instagram'da paylaştığı bir videoyla duyurdu. Adele gözyaşları içindeki mesajında "teslimat yaşanan gecikmeler ve Covid nedeniyle" konserlerin başka bir zaman yapılacağını söyledi ve hayranlarından özür diledi.

Adele, Las Vegas konserlerini iptal etti, hayranlarından gözyaşları içinde özür diledi

Ünlü İngiliz şarkıcı Adele, ABD'nin Las Vegas kentindeki konserlerini, ilk konserne 24 saat kala iptal etti.

33 yaşındaki şarkıcı kararını Instagram'da paylaştığı bir videoyla duyurdu. Adele gözyaşları içindeki mesajında "teslimatta yaşanan gecikmeler ve Covid nedeniyle" konserlerin başka bir zaman yapılacağını söyledi ve hayranlarından özür diledi.

Adele, ''Çok üzgünüm ama gösteri hazır değil. Ekibimin yarısı Covid'e yakalandı. Prodüksiyonu kurtarmak için 30 saattir uyumadım ama zamanım kalmadı'' dedi.

Şarkıcı, Caesars Palace Colosseum'da bugünden başlamak üzere 16 Nisan'a kadar hafta sonlarında toplam 24 konser verecekti. Konserler için satışa çıkarılan 100 bin bilet 6 saatte tükenmişti.

Adele bilet fiyatları 85 dolarla 685 dolar arasında değişen konserlerde gece başına 500 bin dolar alacaktı.

Bugünkü performans, Kasım'da çıkardığı "30" albümüyle satış rekorları kıran şarkıcının 5 yıl aradan sonra verdiği ilk canlı konser olacaktı.

BBC Müzik Muhabiri Mark Savage, şarkıcının bu yaz Londra'da Hyde Park'ta iki konser vermesinin beklendiğini aktardı.

'**T**okat yemiş gibi oldum'

Birçok hayranı sosyal medyada Adele'e destek verdi.

Ancak konser için başka şehirler ve ülkelerden gelen bazı hayranları Adele'in kararını son dakikada açıklamasına tepki gösterdi.

32 yaşındaki Gillian Rowland-Kain adlı bir hayranı ikiz kardeşiyle konser için New York'tan geldiğini ama konserin iptal edildiğini sosyal medyadan öğrendiğini belirterek ''Kızgınım. Yüzüme tokat yemiş gibi oldum. Adele konserin yarına (bugün) yetişmeyeceğini anlaması gerekirdi'' dedi.

Kansas City'den Josh Chavis ise eşinin otel ve uçak biletleri için yaklaşık 1800 dolar ödediğini belirterek ''Herkes için işlerin kolay olmadığını anlıyoruz ama iptal kararını birkaç gün önce açıklasalardı her şey daha farklı olurdu'' diye konuştu.

Adele, ses tellerinde yaşadığı sorun nedeniyle 2017'de Wembley Stadı'ndaki iki konserini iptal etmişti.

Adele, Las Vegas konserlerini iptal etti, hayranlarından gözyaşları içinde özür diledi

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