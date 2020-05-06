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Adele verdiği kilolarla yine gündemde! Son halini paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 10:42 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Adele verdiği kilolarla yine gündem oldu! Adele son olarak 45 kilo vermiş ve son haliyle herkesi şoke etmişti. Diyete ve spora devam eden Adele yeni paylaşım yaptı.

Bir dönem büyük beden olan şarkıcı Adele 20 kilogramdan fazla verdi ve bambaşka biri oldu. Kariyerinde kısa sürede hızlı bir yükselişe geçen şarkıcı kelimenin tam anlamıyla iğne ipliğe döndü.

32 yaşına giren Adele, sosyal medya sayfasında kendisine iyi dileklerini gönderen takipçilerine teşekkür ettiği bir fotoğraf paylaştı.

Adele "Dilerim bu çılgın dönemde hepiniz güvendesinizdir" diye seslendi.

Şarkıcı, koronavirüs sürecinde ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına da müteşekkir olduğunu ifade etti.

Takipçileri, Adele'in geçirdiği değişimle ilgili yorum yağdırdı. Birçok takipçi şarkıcının giderek daha da incelmesine hayret ettiğini ifade etti.

BEDEN BÜYÜCÜSÜYLE ÇALIŞTI

Adele'in kilo vermesinin sırrıyla ilgili birçok iddia da basında dolaşıyor. Bunlardan biri de "beden büyücüsü' olarak tanınan Brezilyalı kişisel eğitmen Camila Goodis'den geldi. Birçok ünlünün kişisel antrenörü ve beslenme koçu olan Goodis, Adale'in yüzde 80 oranında diyet yaparak zayıfladığını, egzersize çok zaman ayırmadığını ileri sürdü.

Goodis, Adele ile Robbie Wililams'ın eşi Ayda Field aracılığıyla tanıştığını da belirtti. Düzenli olarak birlikte çalıştığı Field'ın evinde Adele ile karşılaştığını belirten Camila Goodis "Adele ile birlikte çalışmadım. Ama o dönemde gördüğüm kadarıyla egzersiz yapmayı pek sevmiyor. Bana göre zayıflamasının ardında yüzde 90 uyguladığı diyet var" diye konuştu.

Bir başka iddiaya göre de Adele, "fitnes gurusu" olarak tanınan Joe Wicks ve egzersiz antrenörü Dalton Wong ile çalıştı. Adele geçtiğimiz aylarda yaptığı bir sosyal medya paylaşımında "Eskiden ağlardım, şimdi terliyorum" diyerek kilo vermek için gösterdiği çabayı ifade etmişti.


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