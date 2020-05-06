Adele verdiği kilolarla yine gündemde! Son halini paylaştı

Bir dönem büyük beden olan şarkıcı Adele 20 kilogramdan fazla verdi ve bambaşka biri oldu. Kariyerinde kısa sürede hızlı bir yükselişe geçen şarkıcı kelimenin tam anlamıyla iğne ipliğe döndü.

32 yaşına giren Adele, sosyal medya sayfasında kendisine iyi dileklerini gönderen takipçilerine teşekkür ettiği bir fotoğraf paylaştı.

Adele "Dilerim bu çılgın dönemde hepiniz güvendesinizdir" diye seslendi.

Şarkıcı, koronavirüs sürecinde ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına da müteşekkir olduğunu ifade etti.

Takipçileri, Adele'in geçirdiği değişimle ilgili yorum yağdırdı. Birçok takipçi şarkıcının giderek daha da incelmesine hayret ettiğini ifade etti.

BEDEN BÜYÜCÜSÜYLE ÇALIŞTI

Adele'in kilo vermesinin sırrıyla ilgili birçok iddia da basında dolaşıyor. Bunlardan biri de "beden büyücüsü' olarak tanınan Brezilyalı kişisel eğitmen Camila Goodis'den geldi. Birçok ünlünün kişisel antrenörü ve beslenme koçu olan Goodis, Adale'in yüzde 80 oranında diyet yaparak zayıfladığını, egzersize çok zaman ayırmadığını ileri sürdü.