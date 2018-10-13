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Adem Büyük: Ben Arda Turan ile değildim, o sıra İzmir'deydim

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 17:49 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da futbolcu Arda Turan ile popçu Berkay Şahin arasında bir gece kulübünde başlayarak hastanede devam eden kavgada adı geçen Evkur Yeni Malatyaspor'lu futbolcu Adem Büyük kendisinin olay yerinde olmadığını belirterek, "Ben olay yerinde yoktum, bulunmadım.

Adem Büyük: Ben Arda Turan ile değildim, o sıra İzmir'deydim

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- İSTANBUL'da futbolcu Arda Turan ile popçu Berkay Şahin arasında bir gece kulübünde başlayarak hastanede devam eden kavgada adı geçen Evkur Yeni Malatyaspor'lu futbolcu Adem Büyük kendisinin olay yerinde olmadığını belirterek, "Ben olay yerinde yoktum, bulunmadım. Çıkan haberler yanlış ve yalan. Ben o sıra İzmir'deydim" dedi.
Savcılık kararı ile Arda Turan'ın Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındı. Arda Turan'ın ifadesinde Burak Yılmaz'ın ismini verdiği, ardından Adem Büyük'ün ismini söylemediği basında yer aldı. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine konuşan Malatyaspor'un forvet oyuncusu Adem Büyük, "Ben olay yerinde yoktum, bulunmadım. Çıkan haberler yanlış ve yalan, ben o sıra İzmir'deydim" diye konuştu.

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Adem Büyük: Ben Arda Turan ile değildim, o sıra İzmir'deydim

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