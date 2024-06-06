Adem Metan'a yılın dijital içerik üreticisi ödülü! Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti

Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen '8. Anadolu Medya Ödülleri' sahiplerini buldu. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel ve ulusal basında birçok kuruluşa ve gazetecilere ödüllerini tek tek takdim etti.

ADEM METAN'A ÖDÜL

YouTube'da birbirinden farklı ve özel içeriklerle kullanıcıların karşısına çıkan gazeteci Adem Metan "Yılın Dijital İçerik Üreticisi" ödülünün sahibi oldu.

Adem Metan’a ödül töreninde ekip arkadaşları Mustafa Erdem ve yönetmen Tolga İpeksaç da eşlik etti.

EKİP ARKADAŞLARINA VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Ödül sonrası sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Metan, şunlar söyledi:

"Duygusal bağı ekip ile, doğrularımızla yanlışlarımızla sizlere içerik üretiyoruz.

Bu yolculukta her zaman yanımda olan 15 yıllık dostum Mustafa’ya, ekip arkadaşlarıma, bizi her zaman cesaretlendiren Google TR ekibine ve dostlarıma bin teşekkür.

Ödülü bizlere takdim eden, Sayın Cumhurbaşkanımıza ayrı teşekkürüm var"







