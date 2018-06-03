Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Acun Ilıcalı, dün akşam Survivor ada konseyinde ilk sözü Adem’e verdi. Adem ve Turabi arasındaki gerilim son bulması için söz verdiğini söyleyen Ilıcalı, gerilimin yükselmesi ile iki yarışmacıyı da susturmak istedi. Konuşmaya devam eden Adem, Turabi’yi Survivor 2018 bittikten sonra ringe davet etti. İşte yaşananlar…

Adem: Bana fırsat verdiğin için teşekkürler. Çok büyük ithamlarda bulunuldu. Kaderimle oynandığını hissettim. Kadere çok inanırım. Kaderimle oynayamaya çalışanlar kaderimin figüranı olurlar. Ben burada insanların namusuna dil uzatan bir adammış gibi gösterildim. Bu işin açıkçası gerçeği şu benim mesleğime milli formayı temsil ettiğim mesleğime dil uzatıldığı için cevap verdi. Bana yapılan hakaret kanıma dokundu.

Ben bu işi imkanları kısıtlı bir yerde savaşarak yaptım. Kimse bana milli takım formasını para için giyiyorsun dendi. Ben de ben senin gibi para karşılığında dans etmiyorum dedim. Sonra ben insanlarla dalga geçen bir insan konuma koyuldum. Benimle problemi olan potaya girer ve beni gönderir. Ben mağlup çok oldum, galip de çok oldum. Açıkçası burada gerçekten son zamanlarda zor günler yaşadım. Kimseyi suçlamak istemem. Benim yapmadığım kozların bana karşı kullanılması beni hem üzdü hem de uyandırdı. Umarım herkes dürüst bir şekilde çelme atmadan mücadele eder.