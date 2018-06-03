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Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.06.2018 11:28 | Son Güncelleme

Survivor'da dün akşam Adem-Turabi kavgasında yeni bir gelişme yaşandı. Ada konseyinde söz isteyen Adem, Turabi'yi Survivor'dan sonra ringe davet etti. Adem, "Ben sadece yumruk kullanacağım, Turabi'ye tekme, diz, her şey serbest." dedi. Ardından Acun, duruma müdahale ederek ikisinden de susmasını istedi.

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Acun Ilıcalı, dün akşam Survivor ada konseyinde ilk sözü Adem’e verdi. Adem ve Turabi arasındaki gerilim son bulması için söz verdiğini söyleyen Ilıcalı, gerilimin yükselmesi ile iki yarışmacıyı da susturmak istedi. Konuşmaya devam eden Adem, Turabi’yi Survivor 2018 bittikten sonra ringe davet etti. İşte yaşananlar…

Adem: Bana fırsat verdiğin için teşekkürler. Çok büyük ithamlarda bulunuldu. Kaderimle oynandığını hissettim. Kadere çok inanırım. Kaderimle oynayamaya çalışanlar kaderimin figüranı olurlar. Ben burada insanların namusuna dil uzatan bir adammış gibi gösterildim. Bu işin açıkçası gerçeği şu benim mesleğime milli formayı temsil ettiğim mesleğime dil uzatıldığı için cevap verdi. Bana yapılan hakaret kanıma dokundu.

Ben bu işi imkanları kısıtlı bir yerde savaşarak yaptım. Kimse bana milli takım formasını para için giyiyorsun dendi. Ben de ben senin gibi para karşılığında dans etmiyorum dedim. Sonra ben insanlarla dalga geçen bir insan konuma koyuldum. Benimle problemi olan potaya girer ve beni gönderir. Ben mağlup çok oldum, galip de çok oldum. Açıkçası burada gerçekten son zamanlarda zor günler yaşadım. Kimseyi suçlamak istemem. Benim yapmadığım kozların bana karşı kullanılması beni hem üzdü hem de uyandırdı. Umarım herkes dürüst bir şekilde çelme atmadan mücadele eder.

Turabi: Allah'a şükür kimseye çelme takmam. Kavgayı başlatan ben değildim. Kimsenin özel hayatı beni ilgilendirmez. Ben kimsenin özel hayatı hakkında konuşmam. Canımı sıkan benim özel hayatım hakkında nasıl bu kadar emin konuşuyorlar. Mesleğim hakkında konuşabilecekler annem, babam ve antrönörümdür. Ben 2014 Survivor'da var oldum. Benden haberleri yokken benim nasıl dövüştüğümü ve dans ettiğimi nasıl biliyorlar.

Oyun ile ilgili bir atışma neden benim dansçılığıma, dövüşçülüğüme geliyor. Bunu gelip de sen sahte dövüşçüsün ne demek. Bu bir hakarettir. Dövüşçüler aldıkları maaş için dövüşür. Benim gittiğim arenalarda en sağlam adamlar dövüşürdü. 400 dolara dövüşürdüm. Eğer ben sahte bir dövüşçü olsam televizyonda gel Turabi ekranda sahte bir şekilde dövüş. Ben sırf televizyona çıktım diye sonu belli maçlara çıkmam. Herkesin hayatına saygı duyuyorum herkes de bana saygı duysun.

Acun: İkiniz de çok sinirliydiniz kontrolü kaybettiniz. Lütfen susar mısınız. Söz de vermiyorum. Sonu hiç de iyi olmadı. Bu konuda konuşmak istemiyorum.

Adem: Madem bu arkadaş dövüşçü Survivor'dan sonra gelsin benimle dövüşsün. Tekme, diz, yumruk, hepsi serbest. Benimle çıksın ben sadece yumruk kullanacağım.

Turabi: Arkadaş kendini bu kadar övüyor ya. Beni davet ediyor ringe çıkmaya. Arkadaş benim için zaman kaybı değil ringe çıkacağıma kapıdan bile çıkmam.

Acun: Sizin iletişim kurma şansınız yok. Sayılı gün kaldı. Karşılıklı gerilim istemiyorum. Tehdit de istemiyorum. Konuşmayacaksınız. Adem şöyle bir problemin var sürekli konuşuyorsun.

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