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Aden Havalimanı'nda bombalı saldırı: 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

30.10.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanının girişinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Aden Havalimanı'nda bombalı saldırı: 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Aden Havalimanı Medya Sorumlusu Adil Hamran, AA muhabirine, Aden Havalimanı girişindeki kontrol noktasında bomba yüklü aracın infilak ettiğini belirtti.

10 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI

Hamran, saldırının gerçekleştiği bölgeden alevler yükseldiğini, olay sonucu aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 10 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını ifade etti.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Patlama sonucu bombalı aracın çevresinde bulunan bazı araçların alev aldığını dile getiren Hamran, bazı evlerde de hasar meydana geldiğini kaydetti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. (AA)

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Yemen
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