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"Aden saldırıları güvenlik ve istikrarı hedef alıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 18:14 | Son Güncelleme

Yemen hükümeti: "Saldırılar, tek bir amacı ve çıkış noktası olduğunu teyit etti, o da Aden kentinin istikrar ve güvenliğini hedef almak"

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, bugün Aden'deki bir askeri karargah ile emniyet merkezine düzenlenen saldırıların, "kentin güvenlik ve istikrarını hedef aldığını" bildirdi.

Hükümetin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Saldırıların tek bir amacı ve çıkış noktası var, o da Aden'in istikrar ve güvenliğini hedef almak." ifadesi kullanıldı.

Saldırılarla "Yemen'deki barış ve istikrar fırsatlarını baltalamak, İran'ın desteğiyle yapılan terör planlarını hayata geçirmek" istendiği aktarılan açıklamada, Husi milisler ve diğer aşırılık yanlısı terör örgütlerinin, "Yemen halkı ile ülkenin güvenlik ve istikrarına karşı açtıkları savaşta rolleri paylaştıkları ve birbirlerini tamamladıklarını gösterdikleri" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu saldırıların ardından, Husi milislere balistik füze ve İHA'lar vererek sağladığı destekle İran'ın Yemen'deki saldırgan ve yıkıcı rolünün ortaya çıktığı belirtildi.

Husiler, bu sabah Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de bulunan El-Cela Karargahı'na Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçlerinin geçit töreni sırasında çifte saldırı düzenlemiş, olayda ilk belirlemelere göre 25 kişi ölmüştü. Aden'de ayrıca sabah saatlerinde bir emniyet merkezine bombalı araçla düzenlenen saldırıda 10 askerin öldüğü, 2'si ağır 16 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aden Taiz Yemen

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