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Aden'de emniyet merkezine bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 09:53 | Son Güncelleme

Yemen'in güneyindeki Aden'de bir emniyet merkezine düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi

ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de, emniyet merkezine bombalı araçla saldırı düzenlendiği, ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aden'e bağlı Şeyh Osman kentinde bulunan Ömer el-Muhtar Mahallesindeki emniyet merkezinin bahçesine bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Emniyet mensuplarının sabah ictiması sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da hasar oluştuğu görüldü.

Yemen makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

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Aden bombalı saldırı Yemen

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