Aden'deki çatışmalar cumhurbaşkanlığı sarayına yaklaştı

ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de, meşru hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında devam eden çatışmalar cumhurbaşkanlığı sarayına yaklaşırken, çatışmalarda en az 25 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, çatışmalar Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ana kapısı yakınındaki Eş-Şehid el-Hubeyşi Stadyumu ve El-Bank el-Ehli yolunda yoğunlaştı.

Bu arada, Güney Geçiş Konseyine ait internet sitelerinde 39. Zırhlı Tugayın karargahı Bedir Kampı'nın Hizam Emni güçlerinin kontrolüne geçtiği ileri sürülürken, 39. Zırhlı Tugaydan bir askeri kaynak, Tugayın komutanı Abdullah es-Subeyhi'nin, kendisine bağlı askerle kampın içinde savaşmaya devam ettiğini belirterek iddiayı yalanladı.

Kaynak, çatışmalarda her iki taraftan da onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

Hastane yetkilileri de 4. Tugayın Hizam Emni'nin kontrolüne geçmesinin ardından El-Mansura ve Şeyh Osman mahallelerindeki hastanelere 25'ten fazla ölünün yanı sıra onlarca yaralının getirildiğini açıkladı.