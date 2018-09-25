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Aden'deki döviz büroları tabela kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 15:58 | Son Güncelleme

Aden'deki döviz büroları tabela kapattı

ADEN (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'de faaliyet gösteren döviz büroları, yerel para birimi riyaldeki değer kaybını protesto etmek için işlem yapmayı durdurdu.

AA muhabirine konuşan Aden sakinleri, kentteki tüm büroların, Dövizciler Sendikası'nın çağrısıyla tabela kapatarak döviz alım-satımını durdurduğunu belirtti.

Dövizciler Sendikası, bugün için döviz alım-satımının durdurulması, yarından itibaren de cumartesi gününe kadar 3 gün boyunca döviz bürolarının kapalı tutulması çağrısında bulunmuştu.

- Yemen riyalinin dolar karşısında değer kaybetmesi

Yerel para birimi riyalin ciddi anlamda değer kaybettiği Yemen'de, ağustos ayı ortalarında 513 riyal seviyelerinde seyreden dolar, son günlerde hızlı şekilde değer kazanarak 655 riyale yükselmişti. Riyalin değer kaybetmesinin temel ürünler başta olmak üzere fiyatlarda ciddi artışa neden olduğu ifade ediliyor.

Meşru hükümetin kontrolündeki bölgelerde 2 Eylül'den bu yana pahalılık nedeniyle düzenlenen protestolar sivil itaatsizliğe dönüşmüştü.

Yemen'de memurların çoğu iki yılı aşkın bir süredir maaş alamıyor. BM verilerine göre de ülkede 22 milyon kişi insani yardım ve korunmaya muhtaç.

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Anahtar Kelimeler:
Aden döviz büroları Yemen

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