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'Adet dönemini tespit eden bir makine icat edilene kadar giremezsiniz'

18.10.2018 11:39 | Son Güncelleme

Hinduizm'in en kutsal tapınaklarından sayılan Sabarimala'ya girmek isteyen kadınlar, bir grup tarafından darp edilerek durduruldu. 2016'da da bir grup kız öğrenci Sabarimala tapınağındaki bu uygulamaya karşı protesto başlatmıştı. Protestonun fitilini ateşleyen şey ise tapınaktan yapılan "Kadınların adet döneminde olup olmadığını anlayan bir makine icat edilene kadar kadınların girişine izin vermeyeceğiz" açıklaması olmuştu.

'Adet dönemini tespit eden bir makine icat edilene kadar giremezsiniz'

Kerala kentindeki olayda aralarında kadınların da buluduğu grup, tapınağa doğru ilerleyen kadınlara ve onlara eşlik eden polislere taşlarla saldırdı.

Saldırıda aralarında yaşlıların da bulunduğu bazı kadınlar yaralandı, kadınlar tapınağa giremeden geri dönmek zorunda kaldı.

Sabarimala tapınağı "geleneksel" olarak adet görme yaşındaki kadınlara kapalı ancak Yüksek Mahkeme geçen ay bu uygulamanın kaldırılmasına hükmetmişti.

Yüksek Mahkeme kararına uyan tapınak kapılarını herkese açtı ancak saldırgan grup tapınağa çıkan yolları kapadı, araçların içine bakarak 10 ile 50 yaş aralığında kadın olup olmadığını kontrol etti.

Hindular adet dönemindeki kadınları "kirli" kabul ediyor ve bu kadınların dini törenlere katılmasını yasaklıyor.

Birçok tapınak kadınların adet dönemleri dışında tapınağa girişlerine izin veriyor ancak Sabarimala tapınağı adet görme yaşındaki tüm kadınların girişini yasaklıyor.

"ADET DÖNEMİNİ TESPİT EDEN MAKİNE BULUNANA KADAR İZİN VERMEYECEĞİZ"

2016'da bir grup kız öğrenci Sabarimala tapınağındaki bu uygulamaya karşı protesto başlatmıştı.

Protestonun fitilini ateşleyen şey ise tapınaktan yapılan "Kadınların adet döneminde olup olmadığını anlayan bir makine icat edilene kadar kadınların girişine izin vermeyeceğiz" açıklaması olmuştu.

Kadınların ibadet hakkını savunan hareket Hindistan genelinde de destek bulmuştu.

Uygulamanın kaldırılması için Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulunuldu. Mahkeme geçen ay "Hem erkeklerin, hem de kadınların ibadet hakkı vardır" kararı vererek, tapınağın bu uygulamasını kaldırdı.

Mahkeme daha önce iki ibadethane için daha benzer kararlar vermişti.

Yasağın kaldırılmasına karşı çıkanlar ise uygulamanın yüzyıllardır sürdüğünü ve değişikliğe gerek olmadığını savunuyor.

Her yıl milyonlarca erkek Hindu, dik bir tepeyi tırmanarak yaklaşık 800 yıllık olduğu tahmin edilen tapınağı ziyaret ediyor. "Hacılar" bu yolculuktan önce 41 gün süren bir oruç tutuyorlar.

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