"Adet dönemini tespit eden makine bulunana kadar izin vermeyeceğiz"

Sabarimala tapınağı "geleneksel" olarak adet görme yaşındaki kadınlara kapalı ancak Yüksek Mahkeme geçen ay bu uygulamanın kaldırılmasına hükmetmişti. Yüksek Mahkeme kararına uyan tapınak kapılarını herkese açtı ancak saldırgan grup tapınağa çıkan yolları kapadı, araçların içine bakarak 10 ile 50 yaş aralığında kadın olup olmadığını kontrol etti.
Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım
İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz
Amasya'nın Merzifon ilçesinde kurulacak! Üç TIR ile taşındı...
TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı
İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)
Mankeni terk etmesi alay konusu olmuştu… Sonunda patladı, gerçeği anlattı
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum