Adet Düzensizliği : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Kadınlarda adet döngüsü normal şartlar altında 21-35 gün arasındadır. Düzenli olarak gerçekleşen kanamalar 3-7 gün civarında sürer. Ancak beklenenden erken ya da çok veya 7 günden fazla süren adet kanamaları düzensizlik olarak değerlendirilir. Adet Düzensizliği Neden Olur? Ergenlik döneminde, adet görülmeye başlandığı ilk birkaç yılda adet kanamaları sıklıkla düzensizlik gösterebilir. Çünkü vücutta adet görmeyi sağlayan hormonlar dengelenene ve normal bir düzene girene kadar belirli bir vakit geçmesi gerekir. Bu durum adetin son dönemi olan menopoz ve menopoza geçiş dönemi olan perimenopoz dönemlerinde de sık sık yaşanır. 1. Aşırı stres Gerginlik ve strese yol açan nedenler, kaygı, depresyon gibi durumlar vücutta birçok dengeyi bozduğu gibi adet kanamalarında da düzensizliğe neden olur. Bu gibi durumlarda mümkün olduğunda sakin kalmaya çalışılıp, strese neden olan uyaranlardan uzaklaşılması en doğrusudur. 2. Doğum kontrol ilacı Doğum kontrol ilaçları, yumurtalıkların yumurta bırakmasını engelleyerek hamile kalma riskini ortadan kaldırır. Ancak hamileliği önleyen bu ilaçlar, vücudun hormon dengesini de bozar. Adet gecikmeleri ya da düzensiz adet kanamaları bu sebeple görülebilir.

3. Hamilelik Bazı kişilerde hamile kalmalarına rağmen adet kanamaları görülür. Bu kanamalar genelde hamileliğin ilk iki ayında gerçekleşir. Hamilelikte olan bu düzensiz kanamalar genellikle kısa sürelidir. 4. Rahimde görülen polipler ve miyomlar Polipler, rahmin iç tarafında bulunan, genellikle kanser içerikli olmayan küçük, iyi huylu tümör yapılardır. Miyomlar ise, çapları genelde 1-15 cm civarı olarak değişen ancak daha büyük de olabilen, genelde iyi huylu olup nadiren de olsa kötü huylu çıkabilen tümörlerdir, rahim duvarına yapışık bir şekilde bulunurlar. Polip ve miyomlar her yaşta görülebilirler. Özellikle 35-40 yaş üzeri menopoz dönemindeki kadınlarda sıkça görülürler. Polip ve miyomlar, adetin olması gereken gününden sapması ve adet düzensizliğine yol açmasının yanında, bazı durumlarda lekelenmeye de sebep olurlar. 5. Pelvik iltihaplanması Genel adıyla yumurtalık iltihabı olarak bilinen ancak pelvik iltihabı da denen bu hastalık cinsel yolla bulaşır. Cinsel ilişki esnasında bulaşan mikrop, virüs gibi bir bakterinin yol açtığı enfeksiyon sonucu iltihaplanma gerçekleşir. Bu bakteriyel enfeksiyonda virüsler, cinsel temasla vajinaya girebileceği gibi ayrıca düşük, doğum ya da kürtaj gibi operasyonlar sırasında da bulaşabilir. Vajinada koku, akıntı ve adet düzensizliklerine neden olur.

6. Çikolata Kisti Bazen rahim içinde olması gereken doku bulunduğu yerden dışarı çıkarak vücudun başka bir yerine iner ve orada büyür. Büyüyen bu yapıya endometriozis denir. Çikolata kisti olarak da bilinen endometriozis, genellikle hiç çocuk sahibi olmamış kişilerde görülür. En çok 30-40 yaş aralığında görülüyor olsa da adet gören herkeste olma ihtimali vardır. Çünkü bu doku rahim dışına en çok akıntılar yoluyla adet döneminde çıkar. Dolayısıyla bu doku yumurtalık, alt sindirim sistemi, fallop tüpleri ve bu kısımlardaki diğer organların üzerine yerleşebilir. Çikolata kistinin en önemli etkileri; adet kanamalarında düzensizlik, adet öncesi ve sonrası şiddetli ağrılar ve normal olmayan adet kanamalarıdır. Çikolata Kisti İle Alakalı Daha Detaylı Bilgiler İçin: Çikolata Kisti Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi 7. Rahim duvarının kalınlaşması Rahim duvarı kalınlaşması, kadınsal hormonlardan olan östrojen ve progesteron hormonlarının dengesizleşmesi ile rahim duvarındaki hücrelerin büyümesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Adet günlerinin düzensiz olması, kanamaların uzun süreli ve fazla olması, iki adet dönemi arası kanamaların olması durumudur. Adet kanamalarında düzensizliğe sebep olan en büyük nedenlerden biridir.

8. Prematüre (erken) yumurtalık yetmezliği Erken yumurtalık yetmezliği; yumurtalıkların 40 yaşından önce işlevlerini yitirerek yumurta üretmemesi durumudur. Östrojen hormonu da normal düzeyde üretilmez. Bu durum kadınlarda cinsel istek dürtüsünü azaltır, adet dönemlerinin haricinde düzensizliklere sebep olur. Bu kişiler menopoz döneminde olan kadınlarla aynı belirtileri gösterirler. Adet Düzensizliği Nasıl Geçer? Öncelikle adet düzensizliği nasıl anlaşılır öğrenilmelidir. Bunun için; adet günlerinizi takip etmeli, normalde olması gereken durumlara uygun olup olmadığınızı tespit etmelisiniz. Eğer anormal bir durum varsa; yani adet kanamalarınız olması gerekenden daha uzun süre ya da daha farklı günlerde gerçekliyorsa bu, düzensizliğe işaret eder. Adet kanamalarında ve günlerinde düzensizlikler yaşanıyorsa öncelikle bir doktora gidilmelidir. Muayene sonucu doktorun yönlendirmesi doğrultusunda ilaç tedavisi ya da gerekiyorsa küçük operasyonlar ile düzensizlikler giderilir. Adet düzensizliği için ne yapılmalı konusunda doktorun yönlendirmesine uyulmalıdır. 1. İlaç tedavisi Normal bir adet kanaması 3-7 gün arasında gerçekleşir ve kişi ortalama 35-40 ml civarında kan kaybeder. Bunlardan daha az ya da çok daha fazla bir kanama oluyorsa bu adetin normal olmadığını ve düzensiz olduğunu gösterir. Eğer bir miyom, polip ya da rahim duvarı kalınlaşması gibi cerrahi müdahale gerektirmeyen hormonal bozukluk varsa ilaç tedavisi ile düzensizlik giderilmeye çalışılır. Doğum kontrol hapları, hormon ilaçları gibi ilaçlarla tedavi uygulanır.

2. Cerrahi müdahale gerektiren durumlar Rahim duvarı kalınlaşması, rahim içi polipleri ve miyomlar ufak bir cerrahi müdahale gerektirebilir. Bu durumlar düzensizliğe neden olduğu için müdahale edilmezse düzensizlik devam edebilir. Bazen de kanamanın fazla olması ve adet günü bitmesine rağmen hala kanamanın durmaması gibi bir durum olabilir. Böyle bir durumda kürtaj yolu ile rahim içi temizlenerek kanama durdurulup, düzensizlik giderilir. 3. Ameliyat Cerrahi müdahale sırasında rahimden parça alınır. Rahimden alınan parça patolojiye gönderilir. Eğer çıkan sonuç, daha büyük bir soruna yol açabilecek düzeydeyse ameliyat gerekebilir. Ameliyatla rahim alınır ya da problemli olan bölge tedavi edilerek adet kanamalarındaki düzensizlik giderilir. 4. Adet düzensizliği bitkisel çözümler Adet düzensizliği belirtileri bulunan kişiler bazı alternatif tıp yöntemleri ile tedavi olabilir. Bu yöntemler evde bulunan ya da aktardan kolaylıkla temin edilebilen bazı bitkiler yoluyla hazırlanan karışımlar olabileceği gibi bitkilerin direkt olarak kendileri de olabilir. Düzensizliğe iyi gelen bu bitkiler: