Adet Düzensizliği Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Ortalama olarak 13 yaşında bedenen ergenlik dönemine giren, yani doğurganlık çağı başlayan her kadının vücudu her ay bir yeni bir gebeliğe hazırlanır. Bu hazırlığın aktörleri ise sadece cinsel organlar değil aynı zamanda beyindir. Normal Adet Döngüsü Her kadın, yumurtalıklarında ortalama 400.000 yumurta hücresiyle doğar. Bu yumurta hücreleri, aynı zamanda kadınlık hormonu östrojeni de salgılayan folikül keseciklerinin içindedir ve rahmin iki yanına yerleşmiş olan yumurtalıklarda yaşarlar. Her kadında -ergenlik çağına girerek ilk kez adet kanaması (menarş) yaşadığı günden, son adet kanamasını gördüğü güne kadar- her ayın ortasında bu yumurtalardan biri folikül tarafından serbest bırakılır. Buna "yumurtlama" denir ve aktivite her ay 1 yumurtalıkta gerçekleşir. Serbest kalan bu yumurta yumurtalık kanalı içine girer ve beklemeye başlar. Bu sırada eğer cinsel birleşme olur ve yumurta erkekten boşalan meni içindeki spermlerden biri tarafından döllenirse gebelik gerçekleşir. Yumurta hücresini saldıktan sonra yumurtalıklarda kalan foliküller ise, östrojen hormonuna ek olarak bir de progesteron salgılamaya ve yumurtalıktan rahme geçerek rahim duvarını bebek için hazırlamaya başlar. Bu sırada östrojen çoktan beyne ulaşmış ve olası gebelik için tüm vücut sistemleri harekete geçirilmiştir. Rahim duvarı kalınlaşmaya başlar. Yumurta kanalında döllenen yumurta hücresi rahim içine geçer ve kendisi için hazırlanan ortama yerleşir.

Buraya kadar anlattığımız olaylar ortalama olarak 14 gün sürer (28 günde bir adet kanaması olan kadınlar için) ve her ay tekrarlanır. Yumurtanın döllenmesi ve gebeliğin gerçekleşmesi durumunda, bebek doğuncaya kadar bir daha yumurtlama olmaz. Ama eğer yumurta döllenmez ve gebelik gerçekleşmezse vücudun yeni bir yumurtlamaya hazır hale gelmesi gerekir. Kalınlaşan rahim duvarı eski haline gelmeli, döllenmeyen yumurta ve foliküller ortadan kaldırılmalıdır. Bunun için hepsi birden kanamayla vücuttan dışarı atılır. Düzensiz Adet Ne Demek? Kadınlarda her ay tekrarlayan bu hormonal ve bedensel değişimleri menstrüasyon, menstural siklus, adet döngüsü ya da adet periyodu; kanama ise adet kanaması, regl, aybaşı ya da menstural kanama olarak adlandırılır. Kanamanın başladığı ilk gün periyodun başlangıcı kabul edilir ve diğer kanamaya kadar geçen süre her kadında farklı olmakla birlikte ortalama 28 gündür. İki adet kanaması arasında geçen sürenin 21 günden az ve 35 günden fazla olması, adet düzensizliği olarak değerlendirilir. Adet kanamasının 2 günden az ve 7 günden fazla sürmesi de düzensiz kanama kabul edilir.

Adet Düzensizliği Neden Olur?

Normal bir adet periyodu beynin hipotalamus bölgesi ve hipofiz bezi ile yumurtalıklar ve rahmin mükemmel iş birliğiyle gerçekleşir. Bunlardan herhangi birinde meydana gelen bir aksaklık, adet periyodunda da aksamalara, düzensizliğe sebep olabilir. Adet düzensizlikleri süreyle ilgili olabileceği gibi kanama miktarıyla da ilgili olabilir. Gebelik, menopoz, rahim içi gebelik önleyici araçlar, hormonal değişimler, yumurtalık kistleri, rahim içini döşeyen tabakadaki aşırı büyüme (endometrial hiperplazi), rahimdeki ya da rahim ağzındaki polipler, miyomlar ve nadiren rahim kanseri gibi faktörler adet düzensizliklerine sebep olabilir. Adet Düzensizliği Belirtileri Düzenli adet gören kadınlar, alışık olmadıkları bir gelişmeyi hemen fark ederler. Zaten düzensizlik olarak tanımlanan durumlar da alışılmışın dışındaki gelişmelerdir. Her kadının siklusu, adet kanamasının süresi ve miktarı birbirinden farklıdır. Her 21 günde 1 adet kanaması olması ve kanamanın 3 gün sürmesi de normaldir; 30 günde 1 olması ve 7 gün sürmesi de. Arkadaşınız 28 günde 1 adet görüyor ve kanaması 5 gün sürüyorsa, bu onun menstural siklus düzenidir, sizin değil. Siz, ilk kez adet olmaya başladığınızdan bu tarafa alışık olduğunuz düzende bir aksaklık olursa ancak düzensizlikten söz edebilirsiniz.

l Alışılmışın dışında ve şiddette ağrı,

l 2 günden az süren kanama,

l 7 günden uzun süren kanama,

l Kanama miktarının çok fazla olması,

l Periyotların arasında geçen sürenin giderek uzaması ve periyot sayısının azalması,

l İki adet dönemi arasında görülen lekelenme düzensizlik belirtileri arasındadır.

Adet Düzensizliği Nasıl Anlaşılır?

Kadınlar ilk adet kanamasından itibaren, yumurtalıklarındaki mevcut yumurta rezervini tüketirler. Ortalama olarak 13 yaşından 55 yaşına kadar geçen sürede, yumurta sayısı ve kalitesi giderek azalır. Genç kızlarda adet dönemlerinin düzene girmesi 1-2 sene sürebilir. Bu sırada meydana gelen düzensizlikleri kestiremeyebilirler ve zaten bunlar da çoğu zaman düzensizlik kabul edilmez. Fakat uzun yıllar adet gören kadınlar düzensizlikleri hemen fark eder. Adet düzensizliğinin anlaşılması, kadının vücudunu iyi tanımasıyla da ilgilidir. Adet periyodunun nasıl işlediğini, kanamanın neden olduğunu bilen ve bu süreçte vücudunda meydana gelen değişimlerin bilincinde olan kadınlar, kendileri için neyin düzensizlik belirtisi olduğunu da daha doğru tayin edebilirler.

Adet Düzensizliği Nasıl Tedavi Edilir? Önce düzensizliğe sebep olan etkenler belirlenmelidir. Bu etkenler ortadan kalktığında adetler de düzene girer. Rahim içinde ya da rahim ağzında olan miyomlar, polipler, yumurtalık kistleri gibi etkenler, ultrasonla görüntüleme, vajinal smear testi, hormonal kan tahlilleri yapılarak tespit edilebilir. Hormonlarla ilgili olduğu anlaşılan düzensizlikler ilaçla tedavi edilir. Polip ve kistler için cerrahi müdahale gerekebilir. Psikolojik sebeplere bağlı olduğu düşünülen düzensizliklerin tedavisi için, psikiyatri uzmanlarından destek almak gerekir. Adet Düzensizliği İçin Ne Yapılmalı? Doğurganlık dönemindeki kadınlarda adet gecikmesi, oldukça sık görülen bir problemdir. Düzenli olarak 21-35 günlük periyotlarda adet gören kadınlarda beklenmedik adet gecikmeleri duygusal stres, mekan değişimi ya da sadece mevsim etkisiyle bile meydana gelebilir. Normal periyotta yumurtlamanın olmaması ya da doğum kontrol hapları da adet gecikmesine sebep olabilir. Her yıl 1-2 kez adet gecikmesi yaşanması normal kabul edilebilir. Fakat gecikmeler uzun süre devam ederse, hormon seviyeleri değerlendirilmelidir.