Adet Düzensizliği Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Ortalama olarak 13 yaşında bedenen ergenlik dönemine giren, yani doğurganlık çağı başlayan her kadının vücudu her ay bir yeni bir gebeliğe hazırlanır. Bu hazırlığın aktörleri ise sadece cinsel organlar değil aynı zamanda beyindir.

Normal Adet Döngüsü

Her kadın, yumurtalıklarında ortalama 400.000 yumurta hücresiyle doğar. Bu yumurta hücreleri, aynı zamanda kadınlık hormonu östrojeni de salgılayan folikül keseciklerinin içindedir ve rahmin iki yanına yerleşmiş olan yumurtalıklarda yaşarlar. Her kadında -ergenlik çağına girerek ilk kez adet kanaması (menarş) yaşadığı günden, son adet kanamasını gördüğü güne kadar- her ayın ortasında bu yumurtalardan biri folikül tarafından serbest bırakılır. Buna "yumurtlama" denir ve aktivite her ay 1 yumurtalıkta gerçekleşir. Serbest kalan bu yumurta yumurtalık kanalı içine girer ve beklemeye başlar. Bu sırada eğer cinsel birleşme olur ve yumurta erkekten boşalan meni içindeki spermlerden biri tarafından döllenirse gebelik gerçekleşir.

Yumurta hücresini saldıktan sonra yumurtalıklarda kalan foliküller ise, östrojen hormonuna ek olarak bir de progesteron salgılamaya ve yumurtalıktan rahme geçerek rahim duvarını bebek için hazırlamaya başlar. Bu sırada östrojen çoktan beyne ulaşmış ve olası gebelik için tüm vücut sistemleri harekete geçirilmiştir. Rahim duvarı kalınlaşmaya başlar. Yumurta kanalında döllenen yumurta hücresi rahim içine geçer ve kendisi için hazırlanan ortama yerleşir.