Adet düzensizliği uyarısı: O ilacı herkes kullanmamalı

Adet düzensizliği, kadınların hayatları boyunca en sık karşılaştığı ve doktora başvurduğu nedenlerden biridir. Kadınların 1/10'unda düzensiz adet görülür. Adet döngüsünün iki periyot ilk günleri arasında 21 günden 35 güne kadar sürebileceğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nesrin Yıldırım Gökçen, sözlerine şöyle devam etti: “Kanama 3-8 gün arası devam eder. Günlük kirletilen ped miktarı 2 ile 4 adet arasında olmalıdır. Bu normal periyodun dışındaki kanamaların tamamı düzensiz adet sayılabilir. Bu durumun nedenleri yaşa göre değişir. Üreme çağı dediğimiz 18-40 yaş arası farklı, menapoz sonrası farklı, ergenlikte farklı değerlendirilmelidir. Üreme çağında hormonel değişiklikler, menapoz çağında polip, miyom, kanser, hiperploni gibi nedenler, ergenlikte hormonel nedenler ön plana çıkar. Fazla kanama olması nedeniyle oluşan kansızlık en önemli klinik sorunlardan biridir, mutlaka tedavi edilmeli ve önlem alınmalıdır.”

ERGENLİK ÇAĞINDA ADETİN DÜZENSİZ OLMASI NORMAL

Ergenlik dönemindeki adet düzensizliklerinin bu dönemin doğası gereği çoğunlukla hormon aktivitesinin olgunlaşmamasına bağlı olup normal olduğunu ancak yine de USG ve kan tahlilleri ile diğer hastalıkların ekarte edilmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Nesrin Yıldırım Gökçen, üreme çağında görülen en sık nedenleri şöyle sıraladı: