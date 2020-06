Adet Gecikmesi : Neden Olur, Nasıl Geçer?

8. Polikistik over sendromu

Adet periyotlarındaki gecikmelerin %25-30’unun nedeni polikistik over sendromudur. Kadınların bir kısmında bu hastalık sebebiyle her ay düzenli adet görülmesine rağmen yumurtlama olmaz. Tüylenmede artış, sivilce, saç dökülmesi ve kilo alımı gibi belirtiler görülmesi polikistik over sendtomunu işaret eder. Mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

9. Yaş

Yeni adet görmeye başlamış genç kızlarda ilk birkaç yıl düzensizlik görülebilir. Daha sonraki yıllarda bu durum devam ederse mutlaka kontrolünün yapılması gerekir. Menopoz öncesi de bu durum görülebilir. Menopoz dönemine girildiğinin en büyük belirtisi adette yaşanan gecikmelerdir.

Adet Gecikmesi Nasıl Geçer?

Öncelikle adette yaşanan gecikmeyi tedavi edebilmek için gecikmeye sebep olan nedenler belirlenmelidir. Doktor kontrolünde yapılan testler sonucunda gecikmenin nedeni belirlendikten sonra, kişinin tercih edeceği yöntemler ile tedavi uygulanır.

1. İlaç tedavisi

İlaç tedavisi, eğer hastada hiçbir bulguya rastlanmadıysa, adet döngüsünde hiçbir nedene bağlı olmayan gecikmeler söz konusu ise tercih edilir. Bazı gerekli durumlarda, doğum kontrol hapları da tedavide kullanılır. Çünkü bazı kadınlarda tek bir tedavi yöntemi değil, birkaç farklı tedavi yöntemi uygulanması gerekir. Genellikle adet gecikmeleri, bir nedene bağlı olmadan yaşanır. Bunun için kullanılan tedavi yönteminde ilk seçenek adet söktürücü ilaçlardır.