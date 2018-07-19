Adet Gecikmesi Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Adet gecikmesi en sık rastlanan adet düzensizliği biçimidir. Bazen bir enfeksiyon bazen de sadece mevsim değişikliği gecikmeye neden olabilir. Doğru şekilde tespit edilen faktörler tedavi edildiğinde adetler de kendiliğinden düzene girecektir. Adet Döngüsü Nasıl Gerçekleşir? Adet döngüsü, beyinde hipotalamus adı verilen ana salgı bezinin salgıladığı GnRH'ın (gonadotropin salıcı hormon) düzenlemesiyle kontrol edilir. Ergenlik çağına girildiğinde salgılanmaya başlayan bu hormon, hipofiz bezini uyararak FSH ve LH adlı hormonların salgılanmasını sağlar. Bu iki hormon da, yumurtalıklara etki eder ve her ay yumurtlama olmasını sağlar. Bu mükemmel organizasyonda baş aktör ise, yumurtalıklarda bulunan ve yumurta hücrelerine ev sahipliği yapan, folikül adlı keseciklerdir. Foliküller de salgıladıkları östrojen ve progesteron hormonları ile beyinle rahim arasındaki iletişimi sağlar. Yumurtaları taşıyan foliküller, rahmin iki yanında konumlanmış olan yumurtalıklarda bulunur. Her ay yumurtalıklardan birinden ve sadece 1 tane yumurta folikül tarafından serbest bırakılır. Serbest kalan yumurta, yumurtalık kanalı boyunca rahme doğru ilerler. Eğer şartlar uygunsa döllenme burada gerçekleşir. Bu sırada rahim duvarı kalınlaşmaya ve bebeğe yer hazırlamaya başlamıştır. Eğer döllenme gerçekleşmezse, rahim duvarını kalınlaştıran hücreler dökülerek kanamayla birlikte dışarı atılır.

Adet Kanaması Kaç Gün Sürer?

Adet kanamasının süresi kadından kadına değişmekle birlikte 2 ila 7 gün arasında sürer. 2 günden az ya da 7 günden uzun süren kanamalar anormal kabul edilir ve kontrolü gerekir. Ne Kadar Kanama Olur?

Kanama miktarı çoğunlukla gün içinde değiştirilen ped sayısıyla ölçülür ama bu yanıltıcı olabilir. Bir adet kanamasında kaybedilen toplam kan miktarı yaklaşık olarak 1 çay bardağı kadardır. Normal Bir Adet Döngüsü Kaç Gün Sürer?

Bir adet kanamasından, sonraki adet kanamasına kadar geçen süre "periyot" olarak adlandırılır ve her kadında farklı olmak üzere ortalama 28 gün sürer. 21 ila 35 gün süren periyotlar da normal sınırlar olarak kabul edilir. Bu noktada, her kadının adet döngüsünün kendisine ait özellikleri olduğunu söylememiz gerekir. Adet düzensizliği, bir kadının diğer bir kadından faklı sürede, farklı uzunlukta adet görmesi değil, kendi devinimi içinde alışık olduğu düzenden sapmasıdır. Yani eğer düzenli bir şekilde 30 günde 1 adet görüyor ve adet kanamanız her zaman 5 gün sürüyorsa, 40 günde bir adet görmeye başlar ya da kanamanızın süresi 7 günü bulursa bunun bir düzensizlik olduğunu söyleyebiliriz. Kaldı ki, her kadın senede 2-3 defa bu gibi düzensizlikler yaşayabilir.

Adet Gecikmesi Kaç Gün Olur?

Normal şartlarda 2 adet kanamasının arasında geçen süre en az 21 gün, en fazla 35-40 gün olmalıdır. Fakat siz uzun yıllardır hep 21 günde bir adet görüyorsanız ve birden bire 30 günde bir olmaya başladıysanız, normal sınırlar içinde olmasına rağmen bu süre sizin için düzensizlik sayılır. Yıl içinde birkaç defa bu tür gecikmeler yaşayabilirsiniz. Doğrudan doğruya hormonlarla ilişkili olan bu süreç, kimi duygusal dalgalanmalardan, üzüntüden, mevsim dönümlerinden etkilenebilir. Fakat sizi şaşırtan, kendi döngünüz içinde alışık olmadığınız her türlü gecikme incelenmelidir. Adet Gecikmesi Neden Olur? Pek çok sebebi olabileceği gibi hiçbir sebebi de olmayabilir. İlk akla gelen ihtimal her zaman hamilelik olur. Adet gecikmesinin bir diğer sebebi de rahim ağzında ya da içindeki miyom, polip ya da kist şeklindeki istenmeyen oluşumlar olabilir. Hormon faaliyetlerindeki aksaklıklar da adet gecikmesine sebep olabilir. Bu, kimyasal bir aksaklık olabileceği gibi duygusal dalgalanmalardan da kaynaklanmış olabilir. Bu açıdan adet gecikmeleri psikolojik yönden de değerlendirilmelidir.

İlk kez adet görmeye başlayan genç kızlar için adet gecikmeleri, sürecin normal bir seyridir. Adetlerin düzene girmesi bazı genç kızlarda 4, hatta 6 sene bile sürebilir. Adet gecikmesinin olası sebeplerinden başlıcalarını sıralayacak olursak; 1.Gebelik

Aktif cinsel hayatı olan yetişkin kadınlarda adet gecikmesi hamilelik ihtimalini akla getirir. Adet kanaması, folikülün çatlayarak yumurtayı serbest bırakmasından (yumurtlama) 14 gün sonra gerçekleşir. Eğer bu yumurta döllenirse adet kanaması olmaz. Diğer tüm ihtimallerden önce gerekli idrar ya da kan tahlilleri yapılarak gebelik ihtimali değerlendirilmelidir. Yumurtlama mekanizmasında aksama

Adet kanamasının ne kadar geciktiğine bağlı olarak, yumurtlama süreçlerinde bir aksaklık olduğu düşünülebilir. Kanama olmadıysa ya yumurtanın döllenmiştir ya da yumurtlama olmamıştır. İlk aşamada gebelik ihtimali değerlendirildiğine göre yumurtlama olup olmadığına bakılır. Bu da kanda östrojen ve progesteron hormonlarının seviyeleri ölçülerek yapılır.