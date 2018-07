Adet Gecikmesi Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Yumurtaları taşıyan foliküller, rahmin iki yanında konumlanmış olan yumurtalıklarda bulunur. Her ay yumurtalıklardan birinden ve sadece 1 tane yumurta folikül tarafından serbest bırakılır. Serbest kalan yumurta, yumurtalık kanalı boyunca rahme doğru ilerler. Eğer şartlar uygunsa döllenme burada gerçekleşir. Bu sırada rahim duvarı kalınlaşmaya ve bebeğe yer hazırlamaya başlamıştır. Eğer döllenme gerçekleşmezse, rahim duvarını kalınlaştıran hücreler dökülerek kanamayla birlikte dışarı atılır.

Adet döngüsü, beyinde hipotalamus adı verilen ana salgı bezinin salgıladığı GnRH'ın (gonadotropin salıcı hormon) düzenlemesiyle kontrol edilir. Ergenlik çağına girildiğinde salgılanmaya başlayan bu hormon, hipofiz bezini uyararak FSH ve LH adlı hormonların salgılanmasını sağlar. Bu iki hormon da, yumurtalıklara etki eder ve her ay yumurtlama olmasını sağlar. Bu mükemmel organizasyonda baş aktör ise, yumurtalıklarda bulunan ve yumurta hücrelerine ev sahipliği yapan, folikül adlı keseciklerdir. Foliküller de salgıladıkları östrojen ve progesteron hormonları ile beyinle rahim arasındaki iletişimi sağlar.

Adet Kanaması Kaç Gün Sürer?

Adet kanamasının süresi kadından kadına değişmekle birlikte 2 ila 7 gün arasında sürer. 2 günden az ya da 7 günden uzun süren kanamalar anormal kabul edilir ve kontrolü gerekir.

Ne Kadar Kanama Olur?

Kanama miktarı çoğunlukla gün içinde değiştirilen ped sayısıyla ölçülür ama bu yanıltıcı olabilir. Bir adet kanamasında kaybedilen toplam kan miktarı yaklaşık olarak 1 çay bardağı kadardır.

Normal Bir Adet Döngüsü Kaç Gün Sürer?

Bir adet kanamasından, sonraki adet kanamasına kadar geçen süre "periyot" olarak adlandırılır ve her kadında farklı olmak üzere ortalama 28 gün sürer. 21 ila 35 gün süren periyotlar da normal sınırlar olarak kabul edilir.

Bu noktada, her kadının adet döngüsünün kendisine ait özellikleri olduğunu söylememiz gerekir. Adet düzensizliği, bir kadının diğer bir kadından faklı sürede, farklı uzunlukta adet görmesi değil, kendi devinimi içinde alışık olduğu düzenden sapmasıdır. Yani eğer düzenli bir şekilde 30 günde 1 adet görüyor ve adet kanamanız her zaman 5 gün sürüyorsa, 40 günde bir adet görmeye başlar ya da kanamanızın süresi 7 günü bulursa bunun bir düzensizlik olduğunu söyleyebiliriz. Kaldı ki, her kadın senede 2-3 defa bu gibi düzensizlikler yaşayabilir.