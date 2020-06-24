Adet Geciktirici Haplar, Bitkiler ve Doğal Yöntemler

Kadınlar bazı nedenlerden ötürü, kimi zaman adet dönemini geciktirmek isterler. Genellikle adet dönemleri ya tatile gidecekleri zamana denk geliyordur, ya çiçeği burnunda bir gelindir ve balayında regl olmak istemiyordur, ya da çok yoğun bir tempoda çalışan bir iş kadınıdır ve regl dönemi, önemli bir iş seyahatine ya da toplantıya denk geliyordur. Genelde kadınlar bu tarz durumları, acil durum olarak varsayarlar ve adet geciktirici ilaçların ya da bitkilerin imdada yetişmesini umarlar. Bu sebeple kullanılan adet geciktirici haplar, progesteron içeren ve rahmin iç tabakasını etkileyen ilaçlardır. Bu geciktirici ilaçlar yumurtlamayı etkilemez, sadece rahim iç tabakasına etki ederek kanamanın önüne geçerler. Adet Geciktirici Nasıl Kullanılır? Bu ilaçların kullanılması için ideal zaman reglden 3 ya da 5 gün öncesinde alınmasıdır. Ancak bu regl geciktirici ilaçların alışkanlık haline getirilmemesi gereklidir. Yüksek miktarda progesteron hormonu içerdiği için, adet döngüsünü bozarak ciddi sonuçlara sebep olabilir. Adet geciktirici yan etkileri Kabızlık, varis, göğüslerde dolgunluk, sinirlilik hali ve baş ağrısı görülebilir.

Bu ilaçlar aynı zamanda, yumurtalıklarda gerçekleşen döngüyle, rahim duvarında gerçekleşen döngü arasındaki dengeyi bozarak, gebe kalma konusunda sıkıntılar yaşanmasına sebep olabilir. Bu sebeple bu ilaçları kullanırken oldukça dikkatli olmak gerekir.

Adet Geciktirici Haplar Nelerdir? 1. Primolut-N Tablet Bu tarz ilaçlar progesteron hormonu içeren adet geciktirici ilaçlar olarak bilinir. Regl döneminde vücudun doğal şekilde ürettiği progesteron hormonundaki düşüş nedeniyle regl kanaması gerçekleşir. Bu kanamanın önüne geçmek için vücuda progesteron veren ve regli erteleyen bu ilaçların sürekli kullanımı ya da yakın aralıklarla kullanılması sakıncalıdır. 10 günden fazla kullanılması, adet döngüsünü ciddi anlamda etkiler. Çünkü vücut ilaç kullanıldığı esnada bu yeni döngüye adapte olmaya çalışır. Bunun sürekli şekilde değişmesi, vücudun hormonal yapısını bozar. Bu ilaçlar kullanıldığı esnada ufak ara lekelenmeler görülebilir bu normaldir. Kullanım şekli ise; adet döneminden 3 gün önce alınmalıdır. İlaç kullanıldığı süre boyunca regl olmazsınız ancak ilacı bıraktıktan 1-2 gün sonra regl görmeye başlarsınız. Primolut-N ve diğer progesteron hormonu içeren ilaçlar; 40 yaşını aşmış kadınların, karaciğer rahatsızlığı olan kişilerin ve akciğer embolisi geçmişi olan kişilerin ve meme kanseri olan kişilerin kullanımı için uygun değildir. Normal kişilerinse senede 2 defadan fazla kullanmamaları önerilir. Piyasada çok fazla adet geciktirici hap çeşidi vardır, ancak kadınların en güvenerek içtikleri ilaç primolut-N dir.

2. Doğum kontrol hapları Hali hazırda doğum kontrol hapı kullanan kadınların adetlerini geciktirmeleri ve yeni döngüye alışmaları daha kolaydır ve yan etkiler daha az görülür. Kullandıkları kutunun bitiminde 1 hafta ara verip yeni kutuya başlamak yerine, hiç ara vermeden yeni kutuya geçerlerse, regl dönemini ertelemiş olurlar. Tekrar regl olmak istediklerinde ise ara verirler ve 2-3 gün sonra adet kanamaları başlar. Bu şekilde bir kullanım adet döngüsünü pek fazla etkilemez. Adet Geciktirici Bitkiler ve Doğal Yöntemler Nelerdir? Adet geciktirici doğal yöntemler, kimileri için ilaç kullanımına oranla daha güvenilir bulunur, aynı zamanda yan etki görülme olasılığı daha az olduğu için sık tercih edilir. Neredeyse her derde derman olan, yıllardır alternatif tıpta kullanılan bitkiler şifa olur insanlara. Şüphesiz ki doğanın gücünü hafife almamak lazım. Sağlığa kavuşmanın sırrı, doğanın bize sunduğu şifalı bitkilerdedir. Yeter ki nasıl kullanılacağını ve neyin hangi derde derman olduğunu bilelim. Adet geciktirme konusunda da elbette bazı bitkiler önemli rol oynar ve sıkça tercih edilir. İlaçlar kadar etkilidir ve vücuda vereceği zararlar çok daha azdır.