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Adet Geciktirici Haplar, Bitkiler ve Doğal Yöntemler

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 11:32 | Son Güncelleme

Kadınlar bazı nedenlerden ötürü, kimi zaman adet dönemini geciktirmek isterler.

Adet Geciktirici Haplar, Bitkiler ve Doğal Yöntemler

Kadınlar bazı nedenlerden ötürü, kimi zaman adet dönemini geciktirmek isterler. Genellikle adet dönemleri ya tatile gidecekleri zamana denk geliyordur, ya çiçeği burnunda bir gelindir ve balayında regl olmak istemiyordur, ya da çok yoğun bir tempoda çalışan bir iş kadınıdır ve regl dönemi, önemli bir iş seyahatine ya da toplantıya denk geliyordur. Genelde kadınlar bu tarz durumları, acil durum olarak varsayarlar ve adet geciktirici ilaçların ya da bitkilerin imdada yetişmesini umarlar. Bu sebeple kullanılan adet geciktirici haplar, progesteron içeren ve rahmin iç tabakasını etkileyen ilaçlardır. Bu geciktirici ilaçlar yumurtlamayı etkilemez, sadece rahim iç tabakasına etki ederek kanamanın önüne geçerler.

Adet Geciktirici Nasıl Kullanılır?

Bu ilaçların kullanılması için ideal zaman reglden 3 ya da 5 gün öncesinde alınmasıdır. Ancak bu regl geciktirici ilaçların alışkanlık haline getirilmemesi gereklidir.

Yüksek miktarda progesteron hormonu içerdiği için, adet döngüsünü bozarak ciddi sonuçlara sebep olabilir.

Adet geciktirici yan etkileri

  • Kabızlık, varis, göğüslerde dolgunluk, sinirlilik hali ve baş ağrısı görülebilir.
  • Bu ilaçlar aynı zamanda, yumurtalıklarda gerçekleşen döngüyle, rahim duvarında gerçekleşen döngü arasındaki dengeyi bozarak, gebe kalma konusunda sıkıntılar yaşanmasına sebep olabilir.

Bu sebeple bu ilaçları kullanırken oldukça dikkatli olmak gerekir.

Adet Geciktirici Haplar Nelerdir?

1. Primolut-N Tablet

primolut

Bu tarz ilaçlar progesteron hormonu içeren adet geciktirici ilaçlar olarak bilinir. Regl döneminde vücudun doğal şekilde ürettiği progesteron hormonundaki düşüş nedeniyle regl kanaması gerçekleşir. Bu kanamanın önüne geçmek için vücuda progesteron veren ve regli erteleyen bu ilaçların sürekli kullanımı ya da yakın aralıklarla kullanılması sakıncalıdır. 10 günden fazla kullanılması, adet döngüsünü ciddi anlamda etkiler. Çünkü vücut ilaç kullanıldığı esnada bu yeni döngüye adapte olmaya çalışır. Bunun sürekli şekilde değişmesi, vücudun hormonal yapısını bozar.

Bu ilaçlar kullanıldığı esnada ufak ara lekelenmeler görülebilir bu normaldir. Kullanım şekli ise; adet döneminden 3 gün önce alınmalıdır. İlaç kullanıldığı süre boyunca regl olmazsınız ancak ilacı bıraktıktan 1-2 gün sonra regl görmeye başlarsınız.

Primolut-N ve diğer progesteron hormonu içeren ilaçlar; 40 yaşını aşmış kadınların, karaciğer rahatsızlığı olan kişilerin ve akciğer embolisi geçmişi olan kişilerin ve meme kanseri olan kişilerin kullanımı için uygun değildir. Normal kişilerinse senede 2 defadan fazla kullanmamaları önerilir. Piyasada çok fazla adet geciktirici hap çeşidi vardır, ancak kadınların en güvenerek içtikleri ilaç primolut-N dir.

2. Doğum kontrol hapları

doğum kontrol hapları

Hali hazırda doğum kontrol hapı kullanan kadınların adetlerini geciktirmeleri ve yeni döngüye alışmaları daha kolaydır ve yan etkiler daha az görülür. Kullandıkları kutunun bitiminde 1 hafta ara verip yeni kutuya başlamak yerine, hiç ara vermeden yeni kutuya geçerlerse, regl dönemini ertelemiş olurlar. Tekrar regl olmak istediklerinde ise ara verirler ve 2-3 gün sonra adet kanamaları başlar. Bu şekilde bir kullanım adet döngüsünü pek fazla etkilemez.

Adet Geciktirici Bitkiler ve Doğal Yöntemler Nelerdir?

Adet geciktirici doğal yöntemler, kimileri için ilaç kullanımına oranla daha güvenilir bulunur, aynı zamanda yan etki görülme olasılığı daha az olduğu için sık tercih edilir. Neredeyse her derde derman olan, yıllardır alternatif tıpta kullanılan bitkiler şifa olur insanlara. Şüphesiz ki doğanın gücünü hafife almamak lazım. Sağlığa kavuşmanın sırrı, doğanın bize sunduğu şifalı bitkilerdedir. Yeter ki nasıl kullanılacağını ve neyin hangi derde derman olduğunu bilelim. Adet geciktirme konusunda da elbette bazı bitkiler önemli rol oynar ve sıkça tercih edilir. İlaçlar kadar etkilidir ve vücuda vereceği zararlar çok daha azdır.

1. Maydanoz

maydanoz suyu

Adet döneminin 1-2 gün kadar ertelenmesini istiyorsanız, maydanoz sizin için iyi bir bitkisel yöntem olabilir. Çok fazla içilmemesi koşuluyla, adet döneminin 2-3 gün öncesinden başlayarak günde 3-4 bardak kadar tüketilebilir. Regl olmayı engelleyerek birkaç gün ertelemenizi sağlar. Ancak fazla miktarda tüketmek toksik etki yaratabilir ve böbreklerde sıkıntı yaşamanıza neden olabilir. Dikkatli kullanmak çok önemlidir.

2. Zencefil ve civanperçemi

civanperçemi çayı

Adet dönemine 1 hafta kala, toz tarçın ve civan perçeminin karıştırılarak tüketilmesi, adet geciktirme konusunda oldukça etki gösterir. Zencefil ve civan perçemini birlikte kaynatarak, 10-15 dakika demlenmesini bekleyip çay olarak tüketebilirsiniz. Günde bir defa tüketilmesi yeterli olacaktır. Fazla tüketilmesi sorun yaratabilir, dikkatli kullanılmalıdır.

3. Toz tarçın

tarçın

  • Şifalı bitkilerin adet geciktirici etkilerinden yararlanırken, tarçını da es geçmemek gerekir. Çünkü adet geciktirici olarak, en güçlü sayılabilecek bitki tarçındır. En bilinenidir ve bu konuda etkinliği kanıtlanmıştır. En eski dönemlere dayanan şifası, Uzakdoğu'da kadınların adet geciktirmede ilk tercih olarak kullandıkları bitki tarçındır. O günden bugüne şifa dağıtan tarçını bir tatlı kaşığı kadar, adet döneminden önce ya da adet dönemi yeni başladığı sırada tüketebilirsiniz. Bu sayede regli geciktirirsiniz ya da çok kısa sürmesini sağlamış olursunuz.
  • Ancak çubuk tarçın değil, toz tarçın kullanmak gereklidir. Çünkü tarçın, toz haldeyken çok daha etkilidir. Çubuk tarçın, çay şeklinde kullanılabileceği için etkinliği toz tarçın kadar olmayacaktır. Ancak dikkatli olunmalıdır, sürekli adet geciktirmek için tarçın kullanmak, adet düzensizliğine sebep olur. Her ne kadar bitkisel bir yöntem olsa da doktor kontrolünde tüketilmesi daha uygun olur. Düşük bir ihtimal olsa da fazla tüketilmesi, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
  • Aktarlarda rahatlıkla bulunabilen, dülger otu, böğürtlen ve biberiye, şeker ve tarçın gibi gibi bitkilerle çeşitli kürler uygulayarak da adet gecikmesini sağlayabilirsiniz. Eskiden kadınlar tarafından yaygın şekilde kullanılan dülger otunun kaynatılıp, buharının direkt vajinayla temas ettirilmesi halinde, adet geciktirdiği söylenir.
  • Bir diğer doğal yöntem, böğürtlen yapraklarının suda kaynatılıp, şeker ile kıvamlı bir hale getirilerek şurup gibi tüketilmesidir. Hazırlanan bu şurubun, öğün aralarında bir fincan kadar tüketilmesi, adet geciktirmek için etkilidir.
  • Aynı zamanda biberiyeyi de aynı şekilde 10 dakika boyunca kaynatıp suyunu süzerseniz ve balla şerbet kıvamına getirip öğün aralarında tüketirseniz aynı etkiyi görürsünüz.

Bu yöntemler doğal olup, yüzyıllardır özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınların uyguladığı etkili yöntemlerdir. Önemli olan progesteron hormonunun seviyesini artırmak olduğu için, yapılan yöntem ister kimyasal ilaçlarla olsun ister doğanın bize sunduğu yöntemlerle olsun, iki türlü de bizi aynı sonuca ulaştırır. Kişi kendi tercihine göre, istediği yöntemi kullanmakta özgürdür.

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