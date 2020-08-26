Adet öncesi gerginliği engellemek mümkün mü? İşte 5 öneri

Premenstruel sendrom yani PMS, yumurtanın serbest bırakılmasından sonraki dönemde yaşanmaktadır. Adet kanamasıyla birlikte azalan ya da kaybolan PMS belirtilerinin zemininde psikiyatrik bozukluk bulunmamaktadır. PMS belirtileri kadınların %80’inde görülmekle birlikte “Premenstruel disforik bozukluk” olarak isimlendirilen klinik ve sosyal düzeyde etkili olanların oranı sadece %5’tir. Depresyon, halsizlik, uyku hali, duygu durum dalgalanmaları, cinsel istekte artış, sinirlilik, gerginlik, dikkat azalması gibi davranışsal belirtilerin yanında her iki memede hassasiyet veya büyüme, ödem, 2-3 kiloya kadar kilo artışı, baş ağrısı, bulantı, kusma, kabızlık, iştahta artma, susama, ciltte sivilce görülmesi gibi fiziksel belirtiler de yaşanabilmektedir. Doğurganlık dönemindeki kadınlarda belirtiler daha sık ancak şiddeti daha az görülmektedir.

PSİKOLOJİK ETKİLERİ DE BULUNUYOR

PMS nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte hormonal değişimler ve merkezi sinir sistemindeki duyarlılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. PMS esas olarak fizyolojik temelli olmakla beraber, rahatsızlığın temel belirtileri psikolojiktir. PMS’nin seyrinde; stres, günlük yaşamdaki olaylar, evlilik sorunları, olumsuz psikolojik değişikliklerin adet döngüsüne atfedilmesi, sorunlarla başa çıkma stratejisi gibi psikolojik etkenler de rol oynamaktadır.