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Adet sancısı nasıl geçer? Adet sancısı neden olur, doğal tedavi ile geçer mi?

12.05.2023 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adet sancısı, regl döneminde kadınlarda görülen bir durumdur. Kimi kadında bu sancı daha az sürerken kimi kadında da ise günlerce sürebilir. Günlük yaşamı etkileyen adet sancıları kişileri daha da rahatsız eder. Regl dönemi her kadında olması gereken doğal bir süreçtir. Ancak bazı kadınlar bu süreci daha zor atlatır. Özellikle yaşanan ağrılar, kişide hem bedensel hem de ruhsal problemler yaratır. Peki, adet sancısı nasıl geçer, doğal tedavi ile geçer mi?

Adet sancısı nasıl geçer? Adet sancısı neden olur, doğal tedavi ile geçer mi?

Halk arasında adet kanaması olarak bilinen bir diğer şekilde regl kanaması olarak ifade edilen durum, her ay kadınların yaşadığı fizyolojik bir durumdur. Bu durum çoğunlukla yirmi sekiz günde bir yaşanır. Bazı kadınlarda bu süreç daha uzunken bazılarında ise daha kısadır. Vajinal kanama olarak da isimlendirilen adet kanamasında vücudun bazı bölgelerinde ağrılar meydana gelir. Bu ağrının şiddeti kadından kadına değişiklik gösterir. Adet sancısı tıp alanında "primer dismenore" adıyla tanımlanır.

Adet sancısı neden olur?

Kadınlarda rahim duvarı belirli zamanlarda bebek gelişimi için hazırlanmaya başlar. Döllenme olmadığında rahim iç duvarında biriken dokuların dökülmesi gerekir. Bu dökülme de regl denilen vajinal kanama ile gerçekleşir. Kadınlarda normal şartlarda adet sancısı, çoğu kadının başına gelen ve kişiye ciddi sıkıntılar veren bir durum olarak karşımıza çıkar. Adet dönemini ve adet dönemine bağlı ağrıları kimi kadın daha kolay atlatırken kimi kadın daha şiddetli atlatır. Ağrıların çokluğu kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir.

Adet ağrıları bazen yalnızca karın bölgesi ve kasıklarda görülürken bazen bacak ve bele kadar vurabilir. Ayrıca bazı kadınlar daha zor adet görürken bazıları ise her ay düzenli olarak kanama görebilir. Adet sancısı var ama adet olamıyorum diyen kadınların alanında uzman olan bir kadın doğum uzmanına görünmesi büyük önem taşır. Adet olamama durumunun altında başka ciddi sağlık problemleri olabilir. Regl döneminde rahim kaslarında kasılma yaşanır ve bu durum adet sancısı olarak tanımlanır. Ancak bazen çok sancılı ağrılar yaşanabilir. Bu tür regl ağrıları tıp dilinde "sekonder dismenore" olarak tanımlanır. Adet sancısının çok ağrılı olmasının sebepleri arasında şunlar yer alır:

  • Psikolojik unsurlar
  • Rahimde ur veya tümör
  • Rahim duvarının iç kısmında adet dönemi dökülmesi gereken dokulara benzer parçaların bulunması
  • Miyomlar ve kistler
  • Polip
  • Rahim ağzının normalden daha dar olması
  • Rahim bölgesinde enfeksiyon
  • Rahim bölgesini kaplayan dokunun rahmin kas duvarlarına doğru genişlemesi

Yukarıda yer alan sebepler adet döneminin daha ağrılı geçmesinde büyük bir etkendir. Regl zamanı şiddetini artıran ve geçmeyen ağrılarda vakit kaybetmeden bir kadın doğum uzmanına görülmesi büyük önem taşır.

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Adet sancısı belirtileri nelerdir?

Her kadının fizyolojik durumu farklı olduğundan kimi kadın bu süreci daha rahat atlatılır. Kimi kadın ise daha şiddetli yaşar. Bazı kadınlar yumurtlama döneminde adet sancısı gibi ağrı duyar. Bu durum kadın doğum uzmanları tarafından normal kabul edilir. Bu durumun yaşanmasının nedeni yumurtanın yumurtalıktan çıkma sürecidir. Bu süreçte yumurtalık çatladığı için ağrıya sebebiyet verir. Adet sancısının ise belirtileri daha farklıdır. Genel olarak kadınlarda regl sancısı belirtileri şunlardır:

  • Alt karın bölgesinde hissedilen ağrı
  • Bacaklara veya bel bölgesine yayılan ağrı
  • Mide bulantısı
  • Bazı kadınlarda baş ağrısı
  • Kasık bölgesinde ya da iç bacak kısımlarında hissedilen ağrı

Adet döneminde yaşanan ağrılar bazen çok hafif düzeyde bazen de şiddetli seyreder. Bu ağrılar genellikle regl başlamadan önce kendini belli eder. Regl başladıktan sonra ağrılarda artış yaşanır ve ilerleyen günlerde bu ağrılarda azalma meydana gelir. Ağrı eşiği ve dayanma gücü kadından kadına farklılık gösterir.

Adet sancısı nasıl geçer?

Adet sancısı kişiye ciddi şekilde rahatsızlık veren bir olaydır. Bazı kadınlar adet sancısı gibi karın ağrısı yaşayabilir. Bu ağrılar çoğunlukla vücudun alt karın kısmında görülür. Bunun nedeni reglden kaynaklı olabileceği gibi başka hastalıklardan kaynaklı da olabilir. Eğer bu ağrıların yaşandığı dönem adet dönemi değilse apandisit, rahim harici oluşan gebelik, bağırsaklarda meydana gelen tıkanıklık gibi durumlar söz konusu olabilir. Regl dönemi dışında yaşanan karın ağrılarında vakit kaybedilmeden bir doktora danışılması önerilir. Ayrıca doktorlar bu tür ağrılar yaşanırken gelişi güzel ilaç kullanımını tavsiye etmez.

Adet ağrılarının giderilmesinde bazı ilaçlar kullanılır. Ancak bu ilaçların doktor kontrolünde kullanılması büyük önem taşır. Adet sancısı doğal tedavisi için yapılabilecek birçok yöntem bulunur. Bu yöntemler arasında sıcak uygulaması ayrı bir öneme sahiptir. Ağrılı bölgeye sıcak uygulaması yapıldığında kaslar gevşer ve bu durum ağrıların azalmasına yardımcı olur. Ayrıca regl ağrılarının giderilmesinde birçok alternatif tıp metodu da uygulanır. Konuyla ilgili bilgi almak için alanında uzman olan alternatif tıp uzmanlarına danışılması tavsiye edilir.

Şiddetli adet sancısına ne iyi gelir?

Regl dönemi her kadın için farklı seyredebilir. Kimi kadın bu süreci ağrısız veya hafif ağrı eşliğinde atlatırken kimi kadında ağrılar tap noktasına kadar çıkabilir. Pek çok uzman, adet sancısı çeken kadınlara aşağıdaki basit uygulamaları tavsiye eder. Bu uygulamalar ile adet ağrılarını azaltabilmemiz mümkündür. Ancak her geçen gün artan adet ağrılarında mutlaka doktora gidilmesi önerilir. Zira bu ağrılara sebep olan başka sağlık sorunları da olabilir. Şiddetli adet sancısına iyi gelen yöntemlerden bazıları şunlardır:

  • Kasık bölgesine sıcak su torbası konulması
  • Papatya, rezene, nane çayı gibi bazı bitki çaylarının tüketilmesi
  • Bol sıvı içilmesi ve bol bol dinlenme
  • Gazlı içecek ve tuzlu besinlerden uzak durmak
  • Sigara, alkol ve kafein tüketmemek
  • Dizleri karın kısmına çekerek yatmak
  • Kasık bölgesine masaj yapmak
  • Yoga gibi bedeni rahatlatıcı egzersiz yapılması

Yukarıda önerilen yöntemlere rağmen ağrıda herhangi bir azalma olmadığı takdirde en yakın zamanda bir kadın doğum doktoruna gidilmesi önerilir. Ayrıca bazı kişilerde tüketilen bitki çayları yan etkiye sebep olabilir. Bu yüzden bu tür içecekleri tüketmeden önce bir doktora danışılmasında fayda vardır.

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