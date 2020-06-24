Adet Söktürücü Bitkiler, İlaçlar, Çaylar ve Daha Fazlası

Genellikle 25 ile 30 günde bir tekrarlanan ve 3 ile 7 gün arası süren regl dönemi kimi zaman gecikebilir. Stres, uykusuzluk, çeşitli hastalıklar ve yetersiz beslenme gibi durumlar gecikmeye sebep olabilir. Zaten kadınlar için başlı başına stresli ve zor geçen regl döneminin gecikmesi de oldukça can sıkıcı bir durumdur. Bu sebeple de adet söktürücü özelliği olan bir bitki, ilaç ya da çaydan çoğu kadın yararlanmıştır. Bu durum için kullanılabilecek çok çeşitli bitkiler ve bunlarla hazırlanabilen kürler mevcuttur. Doğal çözümler dışında ilaçlardan da faydalanabilirsiniz ancak bu ilaçlar mutlaka bir doktora danışılarak kullanılmalıdır. Aynı zamanda egzersiz yaparak da adet döneminizi düzene sokabilir, vücudunuzu güçlendirebilir ve zihninizi boşaltabilirsiniz. Adet Söktürücü Bitkiler 1. Dereotu Dereotu yararlı bir bitki ve doğal bir adet söktürücüdür. Yemeklerinize veya salatanıza katarak tüketebileceğiniz gibi, daha etkili olması içinse bir demet dereotunu kıyıp üstüne limon sıkarak yiyebilirsiniz. Ayrıca dereotu antiinflamatuar özelliklerinden dolayı adet sancılarını da hafifletmeye yardımcı olur.

2. Maydanoz En etkili regl söktürücülerden biri de maydanozdur. Rahmi ve mesaneyi uyarır. Bu etkisinden dolayı hamile bireylerin maydanoz suyu tüketmesi önerilmez. Maydanozu salata içinde veya limon sıkıp yiyebilirsiniz ya da suyunu içebilirsiniz. Bunun için 4 bardak suyu tencerede kaynattıktan sonra içine 1 demet maydanoz ekleyin. Yarım saat bekletin ve süzerek için. Ayrıca maydanoz idrar yolları enfeksiyonları için de oldukça faydalıdır. 3. Aloe Vera Aloe Vera bitkisi de adet geciktiği zaman başvurulacak doğal çözümlerden biridir. 1 Aloe Vera yaprağını kesip içindeki jeli çıkartın. 1 tatlı kaşığı balla karıştırın ve bu karışımı sabahları aç karna yiyin. Yalnız regl döneminde bu yöntemi uygulamayın. Ayrıca Aloe Vera jelini birkaç damla limonla karıştırarak menstruasyon döneminde cildinizde çıkan akne ve sivilcelere de sürebilirsiniz. 4. Zerdeçal Birçok derde deva olan zerdeçal adetinizi de düzene sokabilir, ağrı ve kramplarınızı hafifletir. 1 çay kaşığı toz halindeki zerdeçalı bir kase yoğurdun içine katarak tüketebilirsiniz. Eğer tadı acı gelirse yoğurt yerine bal da kullanabilirsiniz. Bu yöntemi sabah ve akşam olarak günde iki defa uygulayınız.

Adet Söktürücü Kürler 1. Soğan Kürü Regl geciktiği zaman uygulanacak birçok doğal kür vardır. Soğan kürü de etkili kürlerden biridir. Bunun için sadece 1 adet orta boy soğan ve yarım litre su lazım. 2 bardak suyu tencereye koyup kaynatın. Soğanı 4 parçaya bölün ve kabuğunu soyun. Kestiğiniz soğanları tencereye atın ve 10 dakika daha kaynatın. Kaynadıktan sonra süzüp ılımasını bekleyin. Bu suyu günde iki defa (sabah-akşam) ılık şekilde tüketin ve 15 gün boyunca uygulayın. Eğer aksatırsanız tam anlamıyla etkisini göremezsiniz. Soğan kürü ayrıca yumurtalıklardaki kistler için de faydalıdır. 2. Çobançantası Otu Kürü Bu kür Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından hazırlanan bir kürdür. Malzemeler; 1 litre su, 20 gram çobançantası otu ve 20 gram at kuyruğu otu. Öncelikle çobançantası ve at kuyruğu otunu un kıvamına gelene kadar havanda ezin. Sonra bu karışımı 1 litre suyu içerisine ekleyin, 20-25 dakika kadar bekleyin ve sonra karışımı için. Tabii bu kürler uygulanmadan önce bir doktora danışmak her zaman daha sağlıklıdır. 3. Adaçayı Kürü Adaçayı da adet gecikmeleri için etkili bir bitkidir. 1 tutam adaçayı, 1 tutam çoban pençesi, 1 tutam aslan pençesi ve 1 tutam civan perçemini iki bardak kadar kaynamış suyun içine atın ve 5 dakika daha kaynatın. Ilıdıktan sonra içine başka bir şey katmadan tüketin. Bu kürü uygulamaya adet dönemlerinizden 3-4 gün önce başlayın, sabah ve akşamları için. Adaçayını reglinizden 1 hafta önce de tüketmeye başlayabilirsiniz.

Adet Söktürücü Çaylar 1. Kekik ve Civan Perçemi Çayı Özellikle kekik suyu en etkili regl söktürücülerdendir. 20 gram kekik ve 20 gram civan perçemini birlikte kaynatın. Birkaç dakika bekledikten sonra süzerek için. Tadı acı gelirse balla tatlandırabilirsiniz. Kekik ve civan perçemi çayını aktarlardan satın alabilirsiniz. Gün içinde iki defadan fazla tüketmemeniz önerilir. Uyguladıktan kısa bir süre sonra etkisini göreceksiniz. 2. Papatya Çayı Aktardan alabileceğiniz kurutulmuş papatyadan bir miktar alıp (15-20 gr) 1 bardak suyun içine atın ve 10 dakika demlenmesini bekledikten sonra için. Dilerseniz içine limon veya bal da katabilirsiniz. Bu çayı her gün içmenizde bir sakınca yoktur. Sakinleştirici bir etkiye sahip olan papatya, ağrı ve sancılarınızın dinmesine de yardım eder. Ayrıca papatya ve biberiyeyi karıştırarak da içebilirsiniz. 3. Hatmi Çiçeği Çayı Hatmi çiçeği de adet gecikmesi yaşayan kadınlar için oldukça faydalıdır. Aynı zamanda sistit ve diğer idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir, ağrı ve spazmları hafifletir. Bir cezvede bir bardak su ve bir çay kaşığı kuru hatmi çiçeğini 5 dakika kadar kaynatın, süzün ve için. Tatlandırmak isterseniz bal katabilirsiniz. Bu çayı günde iki defa için.

Adet Söktürücü İlaçlar Öncelikle adet söktürücü ilaçlar kullanılmadan önce mutlaka bir doktorla görüşülmelidir, çünkü bu ilaçların birçoğu hormon içerir. Bilinçsizce kullanmak daha kötü sonuçlara yol açabilir. 1. Tarlusal 5 mg Tablet Tarlusal aşırı östrojen salgılanması ve buna bağlı olarak düzensiz adet kanamaları, adet görememe gibi durumların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Hamilelik şüphesi ve kronik bir hastalığınız varsa kesinlikle kullanılmamalıdır. 2. Lutenyl 5 mg Tablet Menstruel düzensizlikler, progesteron eksikliğine bağlı problemler, premenstrüel sendrom, dismenore gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. İlacın dozu ve tedavisi hastaya göre ayarlanır. Mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerekir. Steroidlerin anne sütünden bebeğe geçmesinden ötürü emziren kadınların kullanmaması önerilir. Adet Söktürücü Hareket ve Egzersizler 1. Çömelme egzersizi Adet söktürücü egzersizler genel vücut sağlığı ve kaslar için de oldukça faydalıdır. Çömelme egzersizinde ayaklar üzerinde dik durulur ve ayaklar omuz hizasında açılır. Çömelirken kollar da omuz hizasında öne doğru uzatılır, eğilinir ve tekrar kalkılır. Bu hareketi 10 defa tekrar edebilirsiniz. Egzersizlere başlamadan önce ısınma hareketleri yapmayı unutmayın.