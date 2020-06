Adet Söktürücü Bitkiler, İlaçlar, Çaylar ve Daha Fazlası

Genellikle 25 ile 30 günde bir tekrarlanan ve 3 ile 7 gün arası süren regl dönemi kimi zaman gecikebilir. Stres, uykusuzluk, çeşitli hastalıklar ve yetersiz beslenme gibi durumlar gecikmeye sebep olabilir. Zaten kadınlar için başlı başına stresli ve zor geçen regl döneminin gecikmesi de oldukça can sıkıcı bir durumdur. Bu sebeple de adet söktürücü özelliği olan bir bitki, ilaç ya da çaydan çoğu kadın yararlanmıştır. Bu durum için kullanılabilecek çok çeşitli bitkiler ve bunlarla hazırlanabilen kürler mevcuttur. Doğal çözümler dışında ilaçlardan da faydalanabilirsiniz ancak bu ilaçlar mutlaka bir doktora danışılarak kullanılmalıdır. Aynı zamanda egzersiz yaparak da adet döneminizi düzene sokabilir, vücudunuzu güçlendirebilir ve zihninizi boşaltabilirsiniz.

Adet Söktürücü Kürler

1. Soğan Kürü

Regl geciktiği zaman uygulanacak birçok doğal kür vardır. Soğan kürü de etkili kürlerden biridir. Bunun için sadece 1 adet orta boy soğan ve yarım litre su lazım. 2 bardak suyu tencereye koyup kaynatın. Soğanı 4 parçaya bölün ve kabuğunu soyun. Kestiğiniz soğanları tencereye atın ve 10 dakika daha kaynatın. Kaynadıktan sonra süzüp ılımasını bekleyin. Bu suyu günde iki defa (sabah-akşam) ılık şekilde tüketin ve 15 gün boyunca uygulayın. Eğer aksatırsanız tam anlamıyla etkisini göremezsiniz. Soğan kürü ayrıca yumurtalıklardaki kistler için de faydalıdır.

2. Çobançantası Otu Kürü

Bu kür Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından hazırlanan bir kürdür. Malzemeler; 1 litre su, 20 gram çobançantası otu ve 20 gram at kuyruğu otu. Öncelikle çobançantası ve at kuyruğu otunu un kıvamına gelene kadar havanda ezin. Sonra bu karışımı 1 litre suyu içerisine ekleyin, 20-25 dakika kadar bekleyin ve sonra karışımı için. Tabii bu kürler uygulanmadan önce bir doktora danışmak her zaman daha sağlıklıdır.

3. Adaçayı Kürü

Adaçayı da adet gecikmeleri için etkili bir bitkidir. 1 tutam adaçayı, 1 tutam çoban pençesi, 1 tutam aslan pençesi ve 1 tutam civan perçemini iki bardak kadar kaynamış suyun içine atın ve 5 dakika daha kaynatın. Ilıdıktan sonra içine başka bir şey katmadan tüketin. Bu kürü uygulamaya adet dönemlerinizden 3-4 gün önce başlayın, sabah ve akşamları için. Adaçayını reglinizden 1 hafta önce de tüketmeye başlayabilirsiniz.