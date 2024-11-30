Adeta buzdan şehre döndüler! Sıcaklıklar eksi 20 dereceleri gördü! Her yer dondu, buz sarkıtları kenti sardı…

Türkiye’nin bu yıl kış erken geldi. Kasım ayında ülkenin büyük bir bölümü karla kaplandı. Yoğun kar yağışı ise bugünlerde yerini soğuk havaya bıraktığı ve gece sıcaklığın sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü Erzurum, bölgenin en soğuk kenti oldu.

Soğuk havanın etkisiyle camlar ve şadırvanlar buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği Ağrı'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte bazı araç camları buzla kaplandı.

KARS VE ARDAHAN

Kars'ta kar yağışının ardından, gece sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye düştü.

Soğuk hava nedeniyle vatandaşların araçlarını battaniye ve brandayla örttüğü şehirde, bina çatılarında sarkıtlar oluştu, küçük su göletleri buz tuttu.

Sarıkamış ilçesinde da aralıklarla yağan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü ilçede, ağaçlar, bitkiler kırağı ile kaplandı, araçların, evlerin camları buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Açık alandaki çeşmeler buzla kaplanırken, bazıları arabalarını, at arabacılar da atlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Ardahan'da da buzlanmalar oluştu. (AA)



Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır