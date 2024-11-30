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  4. Adeta buzdan şehre döndüler! Sıcaklıklar eksi 20 dereceleri gördü! Her yer dondu, buz sarkıtları kenti sardı…

Adeta buzdan şehre döndüler! Sıcaklıklar eksi 20 dereceleri gördü! Her yer dondu, buz sarkıtları kenti sardı…

30.11.2024 11:37
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Dondurucu soğuklar Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken bölgeden gelen görüntüler de adeta buzul çağını aratmadı. Gece sıcaklığın sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü Erzurum, bölgenin en soğuk kenti olurken bölgede camlar, şadırvanlar ve göletler dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Adeta buzdan şehre döndüler! Sıcaklıklar eksi 20 dereceleri gördü! Her yer dondu, buz sarkıtları kenti sardı…

Türkiye’nin bu yıl kış erken geldi. Kasım ayında ülkenin büyük bir bölümü karla kaplandı. Yoğun kar yağışı ise bugünlerde yerini soğuk havaya bıraktığı ve gece sıcaklığın sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü Erzurum, bölgenin en soğuk kenti oldu.
Soğuk havanın etkisiyle camlar ve şadırvanlar buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları yapıyor.

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Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği Ağrı'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte bazı araç camları buzla kaplandı.

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KARS VE ARDAHAN

Kars'ta kar yağışının ardından, gece sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye düştü.

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Soğuk hava nedeniyle vatandaşların araçlarını battaniye ve brandayla örttüğü şehirde, bina çatılarında sarkıtlar oluştu, küçük su göletleri buz tuttu.

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Sarıkamış ilçesinde da aralıklarla yağan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü ilçede, ağaçlar, bitkiler kırağı ile kaplandı, araçların, evlerin camları buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

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Açık alandaki çeşmeler buzla kaplanırken, bazıları arabalarını, at arabacılar da atlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

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Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Ardahan'da da buzlanmalar oluştu. (AA)

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı buz soğuk hava dalgası
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