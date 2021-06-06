Adeta düşman çatlattı! Midesini küçülttüren Deniz Seki'den bikinili poz!

Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaz sezonunu açtığını belirten Seki, bikinili pozuyla adından söz ettirdi. Son zamanlarda verdiği kilolar ve imaj değişikliği ile dikkat çeken ünlü şarkıcı adeta eridi. Yeşil çiçekli bikinisi ile verdiği pozda sonunda formuna kavuştuğunu gözler önüne sererek, düşman çatlattı. İşte ünlü şarkıcının son hali

Deniz Seki'den bikinili cesur poz!

Son olarak final yapan Demet ve Alişan'ın sabah programında boy gösteren şarkıcı Deniz Seki, verdiği kilolar ile dikkat çekmeye devam ediyor.

50 yaşındaki ünlü şarkıcı sosyal medyadan yayınladığı son gönderisinde bikinisi ile formunu gözler önüne serdi. Gönderisine ise "An itibariyle yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım" notunu düştü.

Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği mide ameliyatının ardından günden güne eriyen Seki, formuna kavuşmanın yanı sıra kahkül kestirerek imaj değişikliğine gitti.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü şarkıcı, sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Yaklaşım 2 buçuk ayda 22 kilo vererek küllerinden doğan sanatçı beslenmesinin yanı sıra düzenli şekilde sor yaptığını yayınladığı pozlar ile gözler önüne seriyor.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Batum’da seyahat etti. Seki, gezisinden yayınladığı pembe şortlu eşofman takımıyla adeta tırnak ısırttı.