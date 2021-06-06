MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adeta düşman çatlattı! Midesini küçülttüren Deniz Seki'den bikinili poz!

Adeta düşman çatlattı! Midesini küçülttüren Deniz Seki'den bikinili poz!

06.06.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşadığı sıkıntılı günleri geride bırakan ünlü şarkıcı Deniz Seki, son pozuyla sosyal medyayı salladı. Mide küçültme ameliyatı için bıçak altına yatan Seki, son haliyle herkesi şaşırttı. Yıllardır fazla kilolarıyla başı dertte olan ünlü şarkıcı, adeta günden güne eridi. Son olarak İnstagram hesabından cesur bikinisi ile poz veren Seki, verdiği kilolar ile dikkat çekti.

Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaz sezonunu açtığını belirten Seki, bikinili pozuyla adından söz ettirdi. Son zamanlarda verdiği kilolar ve imaj değişikliği ile dikkat çeken ünlü şarkıcı adeta eridi. Yeşil çiçekli bikinisi ile verdiği pozda sonunda formuna kavuştuğunu gözler önüne sererek, düşman çatlattı. İşte ünlü şarkıcının son hali

Deniz Seki'den bikinili cesur poz!

Son olarak final yapan Demet ve Alişan'ın sabah programında boy gösteren şarkıcı Deniz Seki, verdiği kilolar ile dikkat çekmeye devam ediyor.
50 yaşındaki ünlü şarkıcı sosyal medyadan yayınladığı son gönderisinde bikinisi ile formunu gözler önüne serdi. Gönderisine ise "An itibariyle yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım" notunu düştü.
Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği mide ameliyatının ardından günden güne eriyen Seki, formuna kavuşmanın yanı sıra kahkül kestirerek imaj değişikliğine gitti.
Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü şarkıcı, sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
Yaklaşım 2 buçuk ayda 22 kilo vererek küllerinden doğan sanatçı beslenmesinin yanı sıra düzenli şekilde sor yaptığını yayınladığı pozlar ile gözler önüne seriyor.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Batum’da seyahat etti. Seki, gezisinden yayınladığı pembe şortlu eşofman takımıyla adeta tırnak ısırttı.
Geçtiğimiz aylarda yeni şarkısı için objektif karşısına geçen Seki, bu pozuyla dünyaca ünlü şarkıcı jennifer lopez'e benzetilmesi ile gündeme gelmişti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Deniz Seki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
im kan sız
hayret
işsiz kalmıştır

En Çok Okunan Haberler

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Bodrum'da sezonu açtı! Nefes kesen pozlar

Bodrum'da sezonu açtı! Nefes kesen pozlar

Cinsel ilişkisini kasede almıştı! Samimi sözler

Cinsel ilişkisini kasede almıştı! Samimi sözler

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.