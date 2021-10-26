Adeta gizli bir hazine! Tarçının bilmediğiniz binbir faydası

Kabuk tarçın ve toz tarçın olmak üzere iki farklı tarçın çeşidi bulunur. Kullanım yerine göre tarçını çubuk ya da toz formunda alabilirsiniz. Ama iki türü için de değişmeyen bir şey mevcut, envai çeşit fayda sağlaması! Tarçının birçok kişinin haberdar olmadığı özellikleri var. Sizin için tarçının faydalarını derledik, okuyunca tarçın tüketiminizi artırmanız mümkün! İşte tarçının gizli kalmış faydaları...
Gün içerisinde tarçın tükettiğinizde daha tok hissedebilirsiniz. Kilo problemleriniz varsa ve zayıflamaya çalışıyorsanız farklı şekillerde tarçın tüketebilirsiniz.
Suya çubuk tarçın ve biraz limon eklediğinizde tokluk hissinizin arttığını hissedebilirsiniz. Bu sayede öğün sayınızı azaltabilirsiniz ve gereksiz atıştırmalıkların önüne geçmiş olursunuz.
Antioksidan özelliğe sahip olan tarçın, mikropları öldürür. Özellikle soğuk kış aylarında ve soğuk algınlığı geçirdiğiniz dönemlerde tarçınlı bitki çayları ve tarçınlı su tüketerek vücudunuzu hastalıklardan ve mikroplardan arındırabilirsiniz.
Demlediğiniz siyah çaya tarçın koyarak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda tarçın, limon ve ada çayını bir arada demleyerek hastalıklardan korunabilirsiniz.
Ayrıca tarçın yağı ve ada çayı yağını suyun içerisine koyup buhar oluşturarak ortamdaki mikrobu temizleyebilirsiniz. Evin içerisinde gezdirdiğiniz bu karışım ile gripten korunmak mümkün hale gelir.
Düzenli olarak tarçın kullandığınız takdirde hafızanızdaki gelişimi fark etmeye başlayabilirsiniz. Tarçın zihnin fonksiyonlarını arttırır ve unutkanlığın önüne geçilmesinde büyük etkisi vardır.
Tarçın diyabet ve kolesterolü düzenleyerek çeşitli rahatsızlıkları önler.
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