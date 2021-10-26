Adeta gizli bir hazine! Tarçının bilmediğiniz binbir faydası

Kabuk tarçın ve toz tarçın olmak üzere iki farklı tarçın çeşidi bulunur. Kullanım yerine göre tarçını çubuk ya da toz formunda alabilirsiniz. Ama iki türü için de değişmeyen bir şey mevcut, envai çeşit fayda sağlaması! Tarçının birçok kişinin haberdar olmadığı özellikleri var. Sizin için tarçının faydalarını derledik, okuyunca tarçın tüketiminizi artırmanız mümkün! İşte tarçının gizli kalmış faydaları...

TOKLUK HİSSİ İÇİN TARÇIN TÜKETEBİLİRSİNİZ

Gün içerisinde tarçın tükettiğinizde daha tok hissedebilirsiniz. Kilo problemleriniz varsa ve zayıflamaya çalışıyorsanız farklı şekillerde tarçın tüketebilirsiniz.

Suya çubuk tarçın ve biraz limon eklediğinizde tokluk hissinizin arttığını hissedebilirsiniz. Bu sayede öğün sayınızı azaltabilirsiniz ve gereksiz atıştırmalıkların önüne geçmiş olursunuz.

Aynı zamanda zayıflamaya çalışırken ve şekerden uzak dururken çaya şeker yerine kabuk tarçın da atabilirsiniz. Böylelikle tatlı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz ve çayı daha keyifli tüketebilirsiniz.

TARÇIN OLDUKÇA GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN

Antioksidan özelliğe sahip olan tarçın, mikropları öldürür. Özellikle soğuk kış aylarında ve soğuk algınlığı geçirdiğiniz dönemlerde tarçınlı bitki çayları ve tarçınlı su tüketerek vücudunuzu hastalıklardan ve mikroplardan arındırabilirsiniz.

Demlediğiniz siyah çaya tarçın koyarak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda tarçın, limon ve ada çayını bir arada demleyerek hastalıklardan korunabilirsiniz.

Ayrıca tarçın yağı ve ada çayı yağını suyun içerisine koyup buhar oluşturarak ortamdaki mikrobu temizleyebilirsiniz. Evin içerisinde gezdirdiğiniz bu karışım ile gripten korunmak mümkün hale gelir.

Vücuttaki olası enfeksiyonları ve zararlı maddeleri tarçın tüketerek vücudunuzdan uzak tutabilirsiniz.

TARÇIN HAFIZAYA İYİ GELİR VE KOLESTEROLÜ DÜZENLER