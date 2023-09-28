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Adeta metabolizma canavarı: İştahı kesiyor, kabızlığı önlüyor! Cayır cayır yağ yakıyor

28.09.2023 15:29 | Son Güncelleme:
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Sağlıklı beslenme ve spor yapmanın yanı sıra bazı bitkisel çayların tüketimi de metabolizmayı hızlandırmaya destek oluyor. Az bilinen bu çaylar hem hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de cayır cayır yağ yakıyor. İşte metabolizma canavarı çaylar...

Adeta metabolizma canavarı: İştahı kesiyor, kabızlığı önlüyor! Cayır cayır yağ yakıyor

Hem zayıflamak isteyenlerin hem de sağlıklı beslenmeye dikkat edenlerin çok seveceği bu çaylar iştahı keserek kilo verimine yardımcı oluyor. Birçok faydası bulunan bu çaylar kabızlığı da önlüyor. İşte yağ yakan çay tarifleri...

YERBA MATE ÇAYI

Vücudun kalori yakmasına yardımcı olan yerba mate çayı insülin duyarlılığını artırır ve zayıflatır.

yerba mate çayı

SİNİRLİ OT ÇAYI

İştahı kesen sinirli ot çayı laksatif etkisiyle kabızlığın önüne geçiyor. Toksinleri artıran ve sindirim sistemini rahatlatan bu çay, yağ yakımını sağlıyor. İçeriğinde yüksek miktarda lif barındırdığı için tok tutuyor.

sinirli ot çayı

OOLANG ÇAYI

Oolong da, vücudun yağları metabolize etme yeteneğini geliştirerek kilo verme çabalarını artıran kateşinler bulunur. Metabolizmayı hızlandıran bu çayı tüketenlerin, her hafta yarım kilo kaybettiği öğrenildi.

oolang çayı

GOJİ ÇAYI

Yapılan bir çalışmada, katılımcılara yemeğin ardından tek doz goji ya da plasebo verildi. Aradan bir saat geçtikten sonra goji grubunun plasebo grubundan yüzde 10 daha yüksek oranda kalori yaktığı görüldü.

goji çayı

CADI FINDIĞI ÇAYI

Cadı fındığı çayı uykuyu açar, metabolizmayı hızlandırır. Yapılan çalışmada 100 miligramlık tek bir kafein dozundan sonra hem zayıf hem de obez deneklerde metabolik hızda yüzde 3-4 artış ölçüldü.

cadı fındığı

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kabızlık metabolizma yağ yakan oolong çayı

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