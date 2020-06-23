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Adetliyken İlişkiye Girmek Hakkında Bilmeniz Gerekenler

sebboy sebboy
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çiftler arasında gerçekleşen cinsel ilişki, iki tarafın da rızası sonucunda meydana gelir.

Adetliyken İlişkiye Girmek Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Çiftler arasında gerçekleşen cinsel ilişki, iki tarafın da rızası sonucunda meydana gelir. Bu ritüel çiftleri hem bedenen hem de ruhen büyük bir doygunluğa eriştirir. Ergenlikten sonra hormonların da etkisiyle cinsel birleşme yaşama isteği duyarız. Bu istek cinsiyet fark etmeksizin kişi hazır hissettiğinde yerine getirilir. Genel olarak cinselliği aktif ya da pasif yaşayan kişilerin çeşitli hastalıklardan korunmak ve güvende kalmak için korunmalı ilişkiye özen göstermesi gerekir.

Çeşitli korunma yöntemleri uygulayarak hem istenmeyen gebeliklerden kaçınılır hem de cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunulur. Ayrıca cinsel ilişkide hijyene önem vermek gerekir. Kadınların aylık periyotlarda regl olduğu dönemlerde çiftler bazı sebeplerden dolayı cinsel ilişki kurmaktan kaçınır. Adetliyken cinsel ilişkiye girmek konusunda çok fazla bilgi kirliliği ve mitlerin varlığından dolayı bu durum ülkemizde oldukça yaygındır.

Adetliyken İlişkiye Girmek Hamile Bırakır mı?

kadın

Adet olmak her kadının aylık periyotlarda yaşadığı kanamalardır. Bu kanamalar menstrual döngünün bir sonucu olup, gayet normaldir. Vücudun her ay düzenli olarak bir yumurta üretmesi ve bunu döllenme için hazırlaması beklenir. Fakat üretilen yumurta sperm ile buluşmadıkça ay sonunda yumurta vücut tarafından sindirilir. Embriyo için hazırlanan rahim ise kendi çeperini yırtarak parçalar. Bu durumda adet kanamaları meydana gelir.

Adet olan bir kadında regl periyodu içerisinde yumurtlama meydana gelmez. Yumurtlama olmadığı için çiftler bu süreçte korunmasız cinsel birliktelik yaşamayı tercih ediyor. Çünkü hamile kalınmayacağını düşünüyorlar. Her ne kadar adet sonrası 1 hafta içinde vücut yumurtlama yapmaya başlamasa da, adetliyken hamile kalınmaz düşüncesi tamamen yanlıştır.

Regl dönemindeki kadın yoğun döneminde olsun olmasın, korunmasız olarak cinsel birliktelik yaşamak hamile kalınmasına neden olabilir. Bu ihtimal aslında çok yüksek değildir. Fakat ihtimal dahilinde de olsa hamilelik oluşuyor. Çünkü erkekte bulunan sperm hücreleri, kadının vajina ve rahminde 1 haftaya kadar canlı kalabilir. Bu yüzden korunmasız ilişki sonucunda rahme yerleşen sperm, yumurtanın üretilip salınması ile döllenerek, hamileliğe sebep olabilir. Her ne kadar bu tür durumlar çok az gerçekleşse de, adetliyken hamile kalıp çocuk sahibi olan kişiler vardır.

Bazı çiftler ise adetliyken sürtünme yoluyla ilişkiye girmek ile hamile kalınmayacağını düşünüyor. Bu durumun, hamilelik ihtimalini azaltan bir durum olduğu doğrudur. Fakat sürtünmeyle cinsel ilişkide, cinsel organların çıplak oluşu ve boşalmanın olması hamilelik meydana getirebilir. Eğer regl döneminde cinsel birliktelik kurmak istiyorsanız, kondom gibi gebelik önleyici aparatları mutlaka kullanmalısınız. Bu sayede gebeliği önleyebilirsiniz.

Adetliyken İlişkiye Girmek Zararlı mı?

çift

Regl olunan dönemde kadında PMS etkileri yoğun oranda görülür. Kadınların adet olduğu süreçte karında kramplar, kas ve kemik ağrıları gelişir. Aynı zamanda genital bölgede, özellikle vajinada ağrı gözlenir. Bunun yanında sinirlilik ve gerginlik de meydana gelir. Ayrıca reglin ilk dönemlerinde kanamanın fazla olması da çiftlere rahatsızlık verir.

Bu dönemde cinsel ilişkiye girilmemesi yönünde kesin kurallar yoktur. Fakat çoğu çift hijyen açısından regl döneminde cinsel birlikteliği tercih etmiyor. Bazı çiftler ise reglin ilk dönemlerinde değil de kanamanın azaldığı son günlere doğru cinsel birliktelik kuruyor.

Uzmanlar tarafından bu dönemde yapılan cinselliğin olası zararlarından bahsedilir. Adetliyken kadının vajina ve rahmi çok hassaslaşır. Bu yüzden kurulan cinsel ilişkide kadının acı çekmesi söz konusudur. Bunun yanında birçok cinsel yolla bulaşan hastalık regl döneminde ortaya çıkıyor. Kadının regl döneminde vücudu ve genital bölgesi hassas olduğu için cinsel birliktelik sonucu mikrop kapabiliyor. Bu tür nedenlerden dolayı çiftlerin korunmalı cinsel birliktelik yaşaması gerekir. Aksi halde çiftler bu dönemde çeşitli hastalıklara veya rahatsızlara yakalanabilir.

Adetliyken İlişkiye Girmek Günah mı?

kadın ve erkek

Büyük oranda Müslüman olan ve islam inancıyla ahlak kuralları oluşturulmuş bir ülkede yaşıyoruz. Adetliyken cinsel ilişkiye girmek toplum tarafından hoş bakılan bir durum değildir. Keza İslam inancında adetliyken ilişkiye girmek haram kabul edilir. Bu durum; kadının regl döneminde ruhsal ve beden olarak bir zorluk içinde olması ve erkeğin kadını cinselliğe zorlama hakkının olmamasından dolayıdır. Regl bitimi ile kendini ilişkiye hazır hisseden kadın cinsel birliktelik kurabilir.

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