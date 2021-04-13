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Adetten önce ve sonra gelen kahverengi akıntı orucu bozar mı? Adet lekesi orucu zedeler mi?

Seo Editör-2 Seo Editör-2
13.04.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının gelmesi ile beraber birçok Müslüman vatandaş, ilk oruçlarına niyet etti. Ancak her sene olduğu gibi bu senede Müslüman vatandaşların Ramazan ayında en çok araştırdığı konulardan biri de orucu bozan durumların ne olduğu oldu. Sağlıklı her kadın, bilindiği üzere düzenli olarak her ay regl kanaması geçirmektedir. Adet öncesi ve sonrasında gerçekleşen lekelenmeler ise sıklıkla görülmektedir. Oruç tutan kadınlar, bu lekelenmelerden dolayı orucun bozulup bozulmadığını araştırmaktadır.

Adetten önce ve sonra gelen kahverengi akıntı orucu bozar mı? Adet lekesi orucu zedeler mi?

Bilindiği üzere her sağlıklı kadının her ay düzenli olarak yaşadığı regl döneminde, oruç tutulmaz. Bu sebeple Müslüman kadınlar, regl oldukları dönemde oruçtan muaf olurlar. Ancak regl döneminden önce veya sonra gerçekleşen kahverengi akıntının da orucu bozup bozmadığı özellikle araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, oruç tutacak olan Müslümanlar kadınların orucu, adetten önce ve sonra gerçekleşen kahverengi akıntıdan etkilenir mi?

ADET LEKESİ ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiye göre Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

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ADET ÖNCESİ VE SONRASI GELEN AKINTI ORUCU BOZAR MI?

Her kadının âdet gördüğü gün sayısı eşit değildir. Bu süre Hanefîlere göre en az üç, en çok on gün olabilir. Âdet günlerinin süresi, daha önce yaşanmış tecrübelere göre belirlenir. Düzensiz kanamalarda, üç ile on gün arasındaki kanama âdet sayılıp, o günlerde oruç terk edilir. Daha sonra kaza edilir. On gün dolduktan sonra gusledilip, namaz ve oruca başlanır. İki âdet arasındaki temizlik süresi de 15 günden az olmaz.

Adet süresi içinde kanama 3 günün sonunda kesilmiş iki gün sonra yeniden gelmişse kadın yine de adetli sayılır. Kadının adetinin bitmesi için 10 günlük süre içinde akıntının bembeyaz olması gerekir. Pembe, kahverengi lekeler adetten sayılır ve oruç tutulmaz.

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