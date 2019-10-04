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ADEV Afganistan'da bin 250 çocuğu sünnet ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 10:50 | Son Güncelleme

ADEV Afganistan'da bin 250 çocuğu sünnet ettirdi

KABİL (AA) - Adil Efendi İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (ADEV), Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde yoksul ailelerden bin 250 çocuğu sünnet ettirdi.

Talukan şehrinde düzenlenen sünnet törenine, ADEV Başkanı Mahmut Önügören, Dünya Sünnet Vakfı Kurucu Başkanı Dr. Fatih Soydemir, vakıf gönüllüleri İbrahim Tatalak ve Faruk Budak ile ahali katıldı.

ADEV'in ''Kirvem Olur Musun?'' adlı sünnet töreninde, bin 250 çocuk sünnet edildi.

AA muhabirine konuşan ADEV Başkanı Önügören, proje kapsamında bin 250 çocuğun sünnet ettirildiğini belirtti.

Önügören, vakıf olarak ayrıca ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet, ayakkabı, şeker ve balon dağıttıklarını ifade etti.

Benzer organizasyonlar yapmayı planladıklarını kaydeden Önügören, ayrıca ADEV'in Müslüman coğrafyasında sünnet, kurban, su kuyuları, öğrenci bursları, insani yardımlar gibi farklı faaliyetler gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Dünya Sünnet Vakfı Afganistan Temsilcisi Şerifullah Şerifi de 7 yıldır Afganistan'ın farklı vilayetlerinde sünnet organizasyonları düzenlediklerini, bu programla beraber 7 yılda 17 bin 250 kişinin sünnet edildiğini kaydetti.

Bölge sakinlerinden Muhammad Hüseyin ise "Köyümüzde yüzlerce aile yoksulluk nedeniyle çocuklarını sünnet ettiremiyor, Türk halkından Allah razı olsun bu imkanı bizlere sağladı ve çocuklarımız sünnet oldu." dedi.

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Afganistan

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