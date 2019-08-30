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ADFE Genel Başkanı Celal Fırat'tan, Muharrem ayı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 15:43 | Son Güncelleme

 HİCRİ yılbaşı olan Muharrem ayı yarın başlayacak.

ADFE Genel Başkanı Celal Fırat'tan, Muharrem ayı açıklaması

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- HİCRİ yılbaşı olan Muharrem ayı yarın başlayacak. Alevi Dernekler Federasyonu (ADFE) Genel Başkanı Celal Fırat, Muharrem ayı ile birlikte 12 günlük Muharrem Matem orucuna da yarından itibaren başlayacaklarını söyledi.
Hz. Muhammed'in Ramazan ayından sonra oruç tuttuğu ay olan Muharrem ayına girilmesi ile birlikte, Türkiye’deki Aleviler de, 12 günlük yas orucuna başlayacak. ADFE Genel Başkanı Celal Fırat, Muharrem Orucu’nun Aleviler için çok önemli bir yeri bulunduğunu vurguladı. Aynı zamanda Küçükçekmece’deki Garip Dede Dergahı’nın ‘Alevi Dedesi’ olan Fırat, Hz. Muhammed’in vefatından 48 yıl sonra torunu Hüseyin’in Muharrem ayında Kerbela’da hunharca katledildiğini belirterek, “Bu vesile ile tutulan 10 günlük Muharrem ayındaki Matem orucuna Aleviler’in12 imamlar aşkına gün ekleyerek bunun süresini 12 güne çıkardıklarını anlattı.

ADFE Genel Başkanı Celal Fırat, tuttukları orucun ana mayasının aç kalmak olmadığını ifade ederek, "Coğrafyamızda insanlar öldürülüyor, katlediliyor, yurtlarından ediliyor. Oruca, tokun, açın halinden algılaması olarak bakarsak çok büyük yanılgı içinde oluruz. Bu perspektifte Kerbela Hz. Hüseyin bizim için nefes almak kadar değerlidir. Muharrem oruçlarımız; ehlibeyt aşkına ve aynı zamanda yeryüzündeki bütün zalimliklere karşıdır.” dedi.

MATEM ORUCU

Fırat, Aleviler’in tuttuğu matem orucunun bir anlamda vücudu dinlendirdiğini kaydederken, şu bilgileri verdi:
“Oruç tuttuğumuz dönemde kesinlikle et tüketilmez, su içilmez. Onun yerine çorba gibi başka sıvı şeyler içilir. Çünkü vücudu susuz bırakmamak lazım. Oruç döneminde hayvan, hatta çoğu yerlerde soğan bile kesilmez, bıçak kullanılmaz. Orucumuzun ana mayasında; kul hakkı yememek, eline, diline, beline sahip olmak, gıybet yapmamak vardır. Aleviler bu günlerde Pir’in darında durup, 200-300 kişinin önünde mahkeme kurulurcasına yılın 365 günü insanlarla diyaloglarına dair 1 yılın hesabını verir. Muharrem ile yas matem de bunlardan birisidir. Kimseye ‘Yas matem orucunu tuttunuz mu demeyiz. İnancımıza göre buraya gelen insan kul hakkı yemez, eline, diline, beline sahip olur.”

(FOTOĞRAFLI)

ADFE Genel Başkanı Celal Fırat'tan, Muharrem ayı açıklamasıADFE Genel Başkanı Celal Fırat'tan, Muharrem ayı açıklamasıADFE Genel Başkanı Celal Fırat'tan, Muharrem ayı açıklamasıADFE Genel Başkanı Celal Fırat'tan, Muharrem ayı açıklaması

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