ADFE Genel Başkanı Celal Fırat'tan, Muharrem ayı açıklaması

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- HİCRİ yılbaşı olan Muharrem ayı yarın başlayacak. Alevi Dernekler Federasyonu (ADFE) Genel Başkanı Celal Fırat, Muharrem ayı ile birlikte 12 günlük Muharrem Matem orucuna da yarından itibaren başlayacaklarını söyledi.

Hz. Muhammed'in Ramazan ayından sonra oruç tuttuğu ay olan Muharrem ayına girilmesi ile birlikte, Türkiye’deki Aleviler de, 12 günlük yas orucuna başlayacak. ADFE Genel Başkanı Celal Fırat, Muharrem Orucu’nun Aleviler için çok önemli bir yeri bulunduğunu vurguladı. Aynı zamanda Küçükçekmece’deki Garip Dede Dergahı’nın ‘Alevi Dedesi’ olan Fırat, Hz. Muhammed’in vefatından 48 yıl sonra torunu Hüseyin’in Muharrem ayında Kerbela’da hunharca katledildiğini belirterek, “Bu vesile ile tutulan 10 günlük Muharrem ayındaki Matem orucuna Aleviler’in12 imamlar aşkına gün ekleyerek bunun süresini 12 güne çıkardıklarını anlattı.

ADFE Genel Başkanı Celal Fırat, tuttukları orucun ana mayasının aç kalmak olmadığını ifade ederek, "Coğrafyamızda insanlar öldürülüyor, katlediliyor, yurtlarından ediliyor. Oruca, tokun, açın halinden algılaması olarak bakarsak çok büyük yanılgı içinde oluruz. Bu perspektifte Kerbela Hz. Hüseyin bizim için nefes almak kadar değerlidir. Muharrem oruçlarımız; ehlibeyt aşkına ve aynı zamanda yeryüzündeki bütün zalimliklere karşıdır.” dedi.