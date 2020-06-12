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  4. Adı Acun Ilıcalı ile anılmıştı! İşte Itır Esen'in sevgilisi

Adı Acun Ilıcalı ile anılmıştı! İşte Itır Esen'in sevgilisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 09:19 | Son Güncelleme

21 yaşındaki manken Itır Esen, gönlünü Mehmet Duren isimli bir gence kaptırdı. Sevgilisi, Instagram hesabından sık sık birlikte çekildikleri fotoğrafları yayınlarken, Itır Esen henüz bir paylaşımda bulunmadı.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Itır Esen'in yeğeni olan 1999 doğumlu Itır Esen'in sevgilisi ortaya çıktı.

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Genç manken, karantinanın bitimiyle birlikte gönlünü Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Düren'in yeğeni Mehmet Düren'e kaptırdı.

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Mehmet Düren, Instagram hesabından birlikte vakit geçirdikleri anları paylaşmayı ihmal etmiyor.

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MISS Turkey 2017 yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Itır Esen, tacının elinden alınmasına neden olan 15 Temmuz paylaşımlarıyla ilgili yargılandığı davadan beraat etmişti.

Itır Esen

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