Adı Acun Ilıcalı ile anılmıştı! İşte Itır Esen'in sevgilisi

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Itır Esen'in yeğeni olan 1999 doğumlu Itır Esen'in sevgilisi ortaya çıktı.

Genç manken, karantinanın bitimiyle birlikte gönlünü Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Düren'in yeğeni Mehmet Düren'e kaptırdı.

Mehmet Düren, Instagram hesabından birlikte vakit geçirdikleri anları paylaşmayı ihmal etmiyor.



MISS Turkey 2017 yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Itır Esen, tacının elinden alınmasına neden olan 15 Temmuz paylaşımlarıyla ilgili yargılandığı davadan beraat etmişti.