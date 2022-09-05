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  4. Adı: Al yazmalım! 12 yıldır kontağı çevirmedi garajda saklıyor: Para veren çok oldu ama satmam

Adı: Al yazmalım! 12 yıldır kontağı çevirmedi garajda saklıyor: Para veren çok oldu ama satmam

05.09.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta yaşayan Zekeriya Mevlütoğulları 46 yaşındaki kamyonunu 12 yıldır kontağını çevirmeden saklıyor. "Al yazmalım" adını verdiği kamyona 22 yıl sonra kavuşan Mevlütoğulları, "Aracımızı sattık, babam yine fabrikadan yeni araç aldı. 1988'de bu aracı almak için babamla gittim ama satmadılar. Bundan 12 yıl önce aracın sahibi rahmetli olunca satıyorlardı. Çocuklarından ben bu aracı aldım. Babamla gittiğimde alamamıştık ama ben sonrasında aldım." diye konuştu.

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları, 1960'lı yıllarda BMC Morris marka kamyonla nakliyecilik yapan babasının yanında 10 yıl muavin olarak çalıştı. Baba mesleğini sürdüren Mevlütoğulları, farklı marka kamyonlarla uzun yıllar birçok ülke ve kenti dolaştı. Mesleğe başladığı ilk kamyonu unutamayan Mevlütoğulları, 1988'de babasıyla aynı marka bir kamyon almaya karar verdi.

22 YIL GEÇTİ UNUTAMADI

Mevlütoğulları, aracı Bayburt'ta bulmasına rağmen sahibini satmaya bir türlü ikna edemedi. Zekeriya Mevlütoğulları'nın aradan geçen 22 yıla rağmen unutamadığı kamyon, sahibinin vefatının ardından 2010'da çocukları tarafından satışa çıkartıldı.

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Mevlütoğulları, yıllar sonra da olsa 9 bin 232 kilometrede, tüm parçaları orijinal BMC Morris marka kamyonu satın aldı.

Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı da olan Mevlütoğulları, "Al yazmalım" adını verdiği kamyonu 12 yıldır kontağını çevirmeden iş yerinin yanındaki alanda tutuyor.

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"ARACI GÖRMEK İSTEYENLERE KAPIM HER ZAMAN AÇIK"

Nakliyecilik yaparak 9 çocuk büyüten 65 yaşındaki Mevlütoğulları, AA muhabirine, muavinlik ve nakliyecilik işleriyle uğraştığı için çocuk yaşlardan beri kamyonlara merakı olduğunu söyledi.

Yıllarca muavinlik yaptıktan sonra 1976 yılında ehliyet aldığını anlatan Mevlütoğulları, "Aracımızı sattık, babam yine fabrikadan yeni araç aldı. Askerden geldikten sonra şoför olarak yurt içi ve yurt dışına çalışmaya başladım. O günden beri BMC marka Morres model kamyona çok meraklıydım." dedi.

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ARACIN SAHİBİ RAHMETLİ OLUNCA SATIŞA ÇIKARILDI

Mevlütoğulları, o dönem kamyonları genellikle Avrupa'dan gelen gurbetçilerin aldığını ve garajlarında beklettiğini ifade ederek, "1988'de bu aracı almak için babamla gittim ama satmadılar. Bundan 12 yıl önce aracın sahibi rahmetli olunca satıyorlardı. Çocuklarından ben bu aracı aldım. Babamla gittiğimde alamamıştık ama ben sonrasında aldım." diye konuştu.

Bu marka ve model kamyonların, meraklılarının ilgisini çektiğini dile getiren Mevlütoğulları, aracını kesinlikle satmak istemediğini, görmek isteyenlere ise her zaman kapısının açık olduğunu vurguladı.

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ÜZERİ HER ZAMAN BRANDA İLE KAPLI

Üzerini her zaman branda ile kapattığı kırmızı renkteki kamyonun tüm parçalarının orijinalliğini koruduğunun altını çizen Mevlütoğulları, şunları kaydetti: "Aracıma değerinde para veren çok oldu ama ben değer biçmiyorum. BMC meraklısı olduğum için satmayı hiç düşünmedim, satmayacağım. Araç 1976 model yaklaşık 10 bin kilometrede. 12 yıl önce garajdan aldık, getirdik. Olduğu gibi duruyor. Hiç binmedik aracımıza. Her zaman bakımlarını yapıyorum. Eğer bu araç bu şekilde dışarıda dursaydı, bu vaziyette olmazdı. Şu anda plaka yeri bile yok. Tüm parçaları orijinal."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt bmc
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
satma dayı satma
çoçukların veya torunların gözünün yaşına bakmazlar hemen okuturlar.eskiye rağbet olsa bit pazarına rahmet yağar idi.

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