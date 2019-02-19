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Adı bir süre İYİ Parti’yle anılan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi’nin (SP) Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 15:52 | Son Güncelleme

IHAAW151218-SIY/19-02-2019 - Adı bir süre İYİ Parti’yle anılan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi’nin (SP) Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 19.02.2019 15:12:18 TSI NNNN

IHAAW151218-SIY/19-02-2019

- Adı bir süre İYİ Parti’yle anılan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi’nin (SP) Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

19.02.2019 15:12:18 TSI
NNNN

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