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  4. Adı değişince ziyaretçi sayısı da arttı! Dünyada en fazla fotoğrafı çekilen noktalardan...

Adı değişince ziyaretçi sayısı da arttı! Dünyada en fazla fotoğrafı çekilen noktalardan...

03.06.2024 13:33
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UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya bölgesinin simge yapılarından olan ve üç peribacasının yan yana olduğu bölgenin adı ‘Peribacaları’ olarak değiştirildi. Peribacalarını görmeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin sayısı da arttı.

Adı değişince ziyaretçi sayısı da arttı! Dünyada en fazla fotoğrafı çekilen noktalardan...

Yılda yaklaşık 5 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan, Ürgüp ilçesindeki ’Üç güzeller’ diye bilinen bölgenin adı Ürgüp Belediye Meclisi tarafından, Ürgüp’ün batı girişinde yer alan, Kapadokya’nın simgesi haline gelen ve dünyada en fazla fotoğrafı çekilen noktalar arasında yer alan Üç Güzeller ve Çatalkaya gibi isimlerle anılan bölgenin adı ’Peribacaları’ olarak değiştirildi.

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Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, "Benim çocukluğumda buraların ismi peribacaları idi. Üç güzeller ismi yedi, sekiz yıl mazisi olan bir isim. Üç güzeller ismi bölgemizdeki rehberlerin buradaki kaya oluşumlarına bir hikaye oluşturmaları sonucu çıkan bir isim. Bu isim biraz yapay bir isimdi. Ama üç güzeller olarak sevildi ve tanındı. Biz bu üç güzeller ismini de koruyalım, ama peribacalarının isminin üç güzeller olarak anılmasına da meclisimiz razı olmadı. Coğrafya ve sosyal bilgiler kitaplarında peribacaları denilince anılan bu güzel oluşumların en güzel temsili buradadır” şeklinde konuştu.

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Böyle bir coğrafyanın, dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyleyen Belediye Başkanı Bul; “Burası ayrı bir gezegen, dünyanın ayrı bir uzantısı. Bu nedenle dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden birisi olması çok normal. Bundan sonra da daha çok olacağını umuyorum” şeklinde konuştu.

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Kayseri’den Kapadokya bölgesine yılda iki, üç defa geldiğini söyleyen Ayten Sağdıç da yaptığı açıklamada, "Şu anda dünyanın geleneksel fotoğraf çekilen noktalarından birindeyiz, biz de fotoğraf çekinerek eğleniyoruz” dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Peri bacaları Kapadokya
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