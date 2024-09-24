Adı Icardi ile anılıyordu... Festival öncesi krize girdi! O hali çok korkuttu! Simge Sağın apar topar hastaneye kaldırıldı

MYNET-Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin gollerinden sonra stadyumda çalan 'Aşkın Olayım' şarkısı ile adını geniş kitlelere duyuran Simge Sağın son olarak Icardi ile Wanda Nara'nın ayrılmasının ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde de konserinde talihsiz anlar yaşayan Simge Sağın'ın yüzüne telefon fırlatılmış ünlü isim neye uğradığını şaşırmıştı.

Simge Sağın bu defa yaşadığı sağlık sorunu ile gündeme geldi. Denizli'nin Çivril ilçesinde gerçekleşecek olan Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali'nde konser vermeye hazırlanan Simge Sağın, konser öncesi yaşadığı öksürük krizi nedeniyle kötüleşti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Simge Sağın'ın oksijen desteği aldığı görüntüler hayranlarını korkuturken ünlü isim sahneye çıkamadı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

KONSERİ İPTAL OLDU

Nefes almakta zorluk çeken ünlü isim, durumu kötüleşince Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Hastaneden yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar konserimi maalesef öksürük krizi nedeniyle gerçekleştiremiyoruz. Beni bekleyen tüm Çivril halkını seviyorum. Yeni tarihimizi duyuracağım" sevenlerini bilgilendirdi.

Ünlü şarkıcı, tedavisinin hemen ardından "Bugün daha iyiyim" diyerek takipçilerine iyi haber verdi ve gelen geçmiş olsun mesajları için teşekkür etti.