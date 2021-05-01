HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adı: Korona! 2,5 aylık ayı koruma altında

Adı: Korona! 2,5 aylık ayı koruma altında

01.05.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da ormanlık arazide bulunan yavru ayı, Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde korumaya alındı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesindeki ormanlık arazide bir ayı yavrusunun uzun süredir tek başına olduğu ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Komutanlığı Hayvan Koruma ekipleri sevk edildi.

2,5 AYLIK AYININ ADI KORONA

Ekipler tarafından bulunan ayıya Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü veteriner hekimi tarafından müdahale edildi. Belde halkının 'Korona' adı verdiği 2,5 aylık yavru ayının uzun süredir aç olduğu tespit edildi. Karnı doyurulan yavru ayı, gelişimini tamamlaması için Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Screenshot_67

Screenshot_68

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Güpegündüz pompalı dehşetGüpegündüz pompalı dehşet
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Yalova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam açılma olacak mı? Bakan Koca açıkladı

Tam açılma olacak mı? Bakan Koca açıkladı

Şaşkına çeviren anlar: Eşim yüzünden Yaşar ile beraberim

Şaşkına çeviren anlar: Eşim yüzünden Yaşar ile beraberim

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Boşanma yaramadı! Son hali hayranlarını korkuttu

Boşanma yaramadı! Son hali hayranlarını korkuttu

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Soylu: arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Soylu: arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tam kapanma öncesi kaos!

Tam kapanma öncesi kaos!

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

Bir genelge daha! Açık olacak

Bir genelge daha! Açık olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.