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Adı metres olmuştu! Gülşah Saraçoğlu gözyaşları içinde itiraf etti! ''Neden bunları yaşıyorum''

10.11.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde hacker şoku yaşayan Gülşah Saraçoğlu'nun kullanıcı adı Instagram'da 'metres Gülşah' olarak değiştirilmişti. Yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen ünlü modacı, Psikolog Gökhan Çınar'a çarpıcı itiraflarda bulundu.

Adı metres olmuştu! Gülşah Saraçoğlu gözyaşları içinde itiraf etti! ''Neden bunları yaşıyorum''

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da sunuculuk yapan ünlü tasarımcı Gülşah Saraçoğlu, Gökhan Çınar'ın 'Katarsis' programına konuk oldu.

Çocukluğundan bahseden Gülşah Saraçoğlu, ''Şahane bir aileye doğdum. Hiç yokluk yaşamadım. Annem kapalıdır, namazında niyazındadır. babam ise hak hukuk yemeyen bir adamdı. Ailem üniversite okuyayım sonra evleneyim istedi ama ben iş öğrenmek için modacı Dilek Hanif'in kapısını çaldım.'' ifadelerini kullandı.

İşte Gülşah Saraçoğlu'nun röportajından kesitler...

Babamdan en çok duyduğum şey 'Kızım mini etek giyme' cümlesiydi. Ben süslü ve şımarık bir çocuktum. 4-5 yaşındayken dikkat çekmek için salonun ortasında soyunurdum.

Biz bikini bile giyemezdik, şu an sosyal medyada kendi tasarladığım bikinilerimle poz veriyorum, çok acayip, inanılmaz bir döngü. Ben, ailemin kurallarını yıkan kızdım, iş hayatına girince durmak bilmedim. Çalışıyorum diye babam küstü bana, 2 sene aynı evin içine konuşmadık. Bayram günü elini öptüm, boynuna sarıldım barıştık. Babayla küs olmak çok kötü bir şey. Ailemi Instagram'da takip etmiyorum çünkü anormal şeyler yaşıyorum, kimsenin onlara bir şeyler yazmalarını istemem.

1 yıl Dilek Hanif'in yanında çalıştım sonrasında her şeyi kendi başıma yapmak istedim, öğrenmeye de çok açık bir genç kızdım. 18 yaşında çatır çatır dikiş dikiyordum, atölye açmak istiyordum ama param yoktu, babam da çalışmamı istemediği için yardım etmiyordu. İlk hande Yener'e kıyafet diktim. Sonra Nükhet Duru ile çalıştım ve aldım başımı gittim.

Ben eski kocamı kaçırarak evlendim. Gaziantepli bir ailesi vardı ve beni istemiyordu, İyi ki onunla evlendim iyi ki de Aslan doğdu fakat aslında çok sıkıntılı bir hikaye. Ben nasıl istenmeyen gelin olabilirim, 3 yıl sevgili olduk evlenme kararı aldık ama istemediler beni. Ankara'ya gitmişti bir iş için gidip onu aldım ve Kadıköy Evlendirme Dairesi'ne gittik. Selçuk Antep'ten bir ceketini alıp yanıma geldi. Evlendikten 5 ay sonra hamile kaldım ve sorunlar başladı. Bir süre tek başıma çalıştım, hem kocamı hem çocuğumu taşıdım. Bunları yaşadığım için bazı şeylere katlanamıyorum. Sevgili parası, koca parası imalarına dayanamıyorum.

Eski eşim ailesiyle barıştı fakat ailesi moda atölyemi kapatmamı istedi. O dönem kendimi çok çirkin hissetmiştim çünkü sevdiğim adamdan ayrıldım. Selçuk bana 'Çok kilolu olmuşsun' deyince hırs yaptım ve mide ameliyatıyla zayıfladım, kendi tasarımlarımı kendim giydim. Ben bunu yapınca Selçuk 'Yine evlenelim' dedi. Nerdeyse 3. kez evleniyorduk.

Eski eşimin ailesi benim hayatımı mahvetti. Belki beni isteselerdi ben şu an Antep'te 3 çocuklu bir kadın olacaktım, belki bin kilo olacaktım ama mutlu bir kadın olacaktım, Belki kimse öfke kontrolümü sağlayamadığım anlarıma şahit olmayacaktı. Belki bu kadar gündemde bir kadın olmayacaktım, keşke olmasaydım... Çok acı çektim...

Yasak aşk iddialarıyla gündeme geldim, bazı saçma sapan insanlar bunu destekleyecek ifadeler de kullandı. O zaman oturup ''Neden bunları yaşıyorum?'' diye ağladım.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu

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