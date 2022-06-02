HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adı: Nazlı Şahin! Özal ve Erbakan'ın bindiği aracı 2 saat kullanıyor: Trilyon verseler satmam

Adı: Nazlı Şahin! Özal ve Erbakan'ın bindiği aracı 2 saat kullanıyor: Trilyon verseler satmam

02.06.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da nostaljik araba tutkunu Ömer Fişenkçi 1981 model Murat 131 marka otomobiline gözü gibi bakıyor. Nazlı Şahin adını verdiği aracına binmeye kıyamayan Fişenkçi, arabaya her binişinden önce temizlik yapıyor. Fişenkçi, ''Her zaman erken kalkıp arabamı temizliyorum. Daha sonra Nazlı Şahinim ile sokakta geziyorum. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, Erbakan Hocamız ve Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu arabama binmişti. Bende anısı var. 3 trilyon verseler satmam'' diyor.

Adı: Nazlı Şahin! Özal ve Erbakan'ın bindiği aracı 2 saat kullanıyor: Trilyon verseler satmam

Malatya’da yaşayan Ömer Fişenkçi, nostaljik otomobil tutkusu ile tanınıyor. Nazlı Şahin ismini verdiği 81 model Murat 131 marka eski otomobile gözü gibi bakan Fişenkçi, eski otomobiline binmeye kıyamıyor. Gençliğinde siyasetle ilgilendiğini ve nostaljik otomobiline Özal ve Erbakan dahil siyasi parti genel başkanlarının da bindiğini belirten Fişenkçi, arabaya her binişinden önce temizlik yapıyor. Klasik araba tutkunları ise haftada 2 saat süreyle arabasıyla gezdikten sonra evine geri dönen Fişenkçi’yi meraklı gözlerle izliyor.

“NAZLI ŞAHİNİM İLE SOKAKTA GEZEREK ÇOCUKLARA ŞEKER DAĞITIYORUM”

Malatya Battalgazi ilçesi Melekbaba Mahallesi'nde esnaflık yapan 72 yaşındaki Ömer Fişenkçi, 30 yıldır 81 model marka klasik 131 Murat otomobiliyle birlikte her yere gittiğini belirterek, “Her zaman erken kalkıp arabamı temizliyorum. Daha sonra Nazlı Şahinim ile sokakta geziyorum. Çocuklara ve gençlere şeker ve sakız dağıtıyorum. Çocukları sevmemiz gerekiyor. Çünkü çocuk ve gençler geleceğimizdir” şeklinde konuştu.

AW635045_03

79 model aracını streç filmle koruyor: Bayrama özel dışarı çıkarıp, bir iki tur attım79 model aracını streç filmle koruyor: Bayrama özel dışarı çıkarıp, bir iki tur attım

ÜNLÜ SİYASETÇİLER DE BU OTOMOBİLE BİNDİ

Gençliğinde siyasetle ilgilendiğini belirten Fişenkçi, nostaljik otomobiline birçok parti genel başkanının da bindiğini söyledi. Nostaljik araba tutkunu Fişenkçi, “Nazlı Şahin ismini verdiğim otomobile binince gözümde hatıralar canlanıyor, Rahmetli 8. Cumhurbaşkanımız ve hemşehrimiz merhum Turgut Özal, Eski Başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız ve Büyük Birlik Partisi Kurucusu Şehit Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu arabama binmişti. Onların anıları gözümde canlanıyor. Nazlı Şahin ismi verdiğim 81 Model klasik arabam 131 Muratla geziyorum anılarımı canlandırıyorum” şeklinde konuştu.

AW635045_04

"DÜNYAYI VERSELER ARABAMI SATMAM"

Ömer Fişenkçi, "Malatya eski belediye başkanı Rahmetli Hamido’nun bir arabası vardı. 1957'li yıllarda beni alır köy köy gezdirirdi. Şimdi ben de Nazlı Şahinim ile gezerek eski günleri hatırlamak için arabamla geziyorum. Arabam benim için değerli ve kıymetli. Dünyayı verseler arabamı satmam. Arkadaşlarımız bazen yolda giderken soruyor 'Ömer ağabey araba satılık mı?' diye. 'Bende anısı var, hatırası var' diyorum ve 3 trilyon verseler satmam” ifadelerini kullandı.

AW635045_02

İlk sahibini duyan şaşkına dönüyor! Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyorİlk sahibini duyan şaşkına dönüyor! Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oto hırsızlık çetesinde 'kral' takıntısı! Yöntemleri ortaya çıktıOto hırsızlık çetesinde 'kral' takıntısı! Yöntemleri ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı... Bir dönem resmen kapanıyorSağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı... Bir dönem resmen kapanıyor
NATO'dan flaş açıklama! Türkiye de dahil...NATO'dan flaş açıklama! Türkiye de dahil...
Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

Bebek'te suya verdiği parayı söyleyip isyan etti

Bebek'te suya verdiği parayı söyleyip isyan etti

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

Kız arkadaşını rehin alan şüpheliyi vuran komiser ilk defa konuştu!

Kız arkadaşını rehin alan şüpheliyi vuran komiser ilk defa konuştu!

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en ünlü seks kulübünden taze dedikodular!

Dünyanın en ünlü seks kulübünden taze dedikodular!

Tatil paylaşımı olay yarattı! “Kıllı, terli ve gülen”

Tatil paylaşımı olay yarattı! “Kıllı, terli ve gülen”

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

“Tatilden geldim sevgilimi aldatırken yakaladım”

“Tatilden geldim sevgilimi aldatırken yakaladım”

Etraftan duyduklarınızla son kararınızı vermeyin

Etraftan duyduklarınızla son kararınızı vermeyin

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.