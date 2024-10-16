Adı Okan Buruk ile anılıyordu... Hadise aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisi de tanıdık çıktı! Böyle görüntülendi

Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlendikten sonra kısa sürede ayrılık kararı alan Hadise özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Boşanmanın ardından adı birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Hadise Galatasaraylı futbolcularla yakıştırılıyordu.

Hakim Ziyech ve Lucas Torreira ile bile anılan Hadise'nin son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü.

BOMBA AŞK İDDİASI...

İddialara göre; Hadise'nin yeni aşkı sonunda ortaya çıktı. Hadise ile yönetmen Şenol Sönmez’in bir süredir aşk yaşadığına dair söylentiler magazin gündemine bomba gibi düştü.

BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Ünlü şarkıcı önceki akşam Seda Bakan’ın rol aldığı “Gelin Takımı” filmi için düzenlenen ön izleme etkinliğine Şenol Sönmez’le birlikte katıldı. Tv100'de yer alan habere göre; ikili filmi yan yana izledi ancak görüntü vermemek için mekandan ayrı ayrı çıktı.

Şenol Sönmez, Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı “Esas Oğlan” dizisinin de yönetmeni.