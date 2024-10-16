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  4. Adı Okan Buruk ile anılıyordu... Hadise aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisi de tanıdık çıktı! Böyle görüntülendi

Adı Okan Buruk ile anılıyordu... Hadise aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisi de tanıdık çıktı! Böyle görüntülendi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.10.2024 11:35
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İş insanı Mehmet Dinçerler ile beş ay süren evliliği sonrası adı birçok isimle aşk dedikodularına karışan Hadise son olarak ünlü Teknik Direktör Okan Buruk ile anılıyordu. Hadise'nin yeni aşkı sonunda ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının ünlü yönetmen Şenol Sönmez ile birlikte olduğu iddia edildi.

Adı Okan Buruk ile anılıyordu... Hadise aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisi de tanıdık çıktı! Böyle görüntülendi

Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlendikten sonra kısa sürede ayrılık kararı alan Hadise özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Boşanmanın ardından adı birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Hadise Galatasaraylı futbolcularla yakıştırılıyordu.

Hakim Ziyech ve Lucas Torreira ile bile anılan Hadise'nin son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü.

4 hadis

BOMBA AŞK İDDİASI...

İddialara göre; Hadise'nin yeni aşkı sonunda ortaya çıktı. Hadise ile yönetmen Şenol Sönmez’in bir süredir aşk yaşadığına dair söylentiler magazin gündemine bomba gibi düştü.

HADİSE 11

BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Ünlü şarkıcı önceki akşam Seda Bakan’ın rol aldığı “Gelin Takımı” filmi için düzenlenen ön izleme etkinliğine Şenol Sönmez’le birlikte katıldı. Tv100'de yer alan habere göre; ikili filmi yan yana izledi ancak görüntü vermemek için mekandan ayrı ayrı çıktı.

HADİSE

Şenol Sönmez, Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı “Esas Oğlan” dizisinin de yönetmeni.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Hadise
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