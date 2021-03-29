Adı: Şeytan ayakkabısı! İçinde insan kanı var!

Rapçi Lil Nas X ve MSCHF isimli kolektifin ortak tasarımı spor ayakkabılar, Nike'ın bir modeli üzerine tasarlandı. Nike, herhangi bir bağlantısının olmadığını açıklarken, kırmızı ve siyah renkli ayakkabıların üzerinde kırmızı boya ve bir damla insan kanı olduğu belirtildi.

MSCHF sözcüsü, ayakkabılardaki kanın sanat kolektifinin üyeleri tarafından verildiğini açıklayarak, "Sanat için fedakarlık yapmayı seviyoruz" dedi.

MSCHF de ayakkabılarda Nike'ın herhangi bir işbirliği olmadığını doğruladı. 666 çift üretilen spor ayakkabılar 1018 dolardan satışa çıktı. İçinde İncil'den bir ayet ve ayakkabının tabanındaki bir hava kabarcığının içine yerleştirilmiş "bir damla insan kanı" içeriyor .

TEPKİ YAĞIYOR

"Şeytan Ayakkabıları" olarak piyasaya çıkan modeller kısa süre içinde sosyal medyada tepki çekti. Rapçi Lil Nas X, YouTube hesabından "Lil Nas X Şeytan Ayakkabı İçin Özür Diliyor" başlıklı bir video paylaştı. Özürle başlayan video saniyeler içinde rapçinin yeni klibi Montero'ya geçti. Klipte, rapçi Lil Nas X'in bir şeytan figürüyle dans ettiği görüldü.