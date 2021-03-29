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  4. Adı: Şeytan ayakkabısı! İçinde insan kanı var!

Adı: Şeytan ayakkabısı! İçinde insan kanı var!

29.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rapçi Lil Nas X, MSCHF isimli bir sanat kolektifi ile birlikte, üzerinde bir damla insan kanı olan Satan Shoes (Şeytan Ayakkabılar) isimli spor ayakkabılar çıkardı. Gerçek insan kanı barındıran ayakkabılar sosyal medya üzerinde tepki çekmeye devam ederken, Güney Dakota Valisi de rapçiye savaş açtı.

Adı: Şeytan ayakkabısı! İçinde insan kanı var!

Rapçi Lil Nas X ve MSCHF isimli kolektifin ortak tasarımı spor ayakkabılar, Nike'ın bir modeli üzerine tasarlandı. Nike, herhangi bir bağlantısının olmadığını açıklarken, kırmızı ve siyah renkli ayakkabıların üzerinde kırmızı boya ve bir damla insan kanı olduğu belirtildi.

MSCHF sözcüsü, ayakkabılardaki kanın sanat kolektifinin üyeleri tarafından verildiğini açıklayarak, "Sanat için fedakarlık yapmayı seviyoruz" dedi.

MSCHF de ayakkabılarda Nike'ın herhangi bir işbirliği olmadığını doğruladı. 666 çift üretilen spor ayakkabılar 1018 dolardan satışa çıktı. İçinde İncil'den bir ayet ve ayakkabının tabanındaki bir hava kabarcığının içine yerleştirilmiş "bir damla insan kanı" içeriyor .

TEPKİ YAĞIYOR

"Şeytan Ayakkabıları" olarak piyasaya çıkan modeller kısa süre içinde sosyal medyada tepki çekti. Rapçi Lil Nas X, YouTube hesabından "Lil Nas X Şeytan Ayakkabı İçin Özür Diliyor" başlıklı bir video paylaştı. Özürle başlayan video saniyeler içinde rapçinin yeni klibi Montero'ya geçti. Klipte, rapçi Lil Nas X'in bir şeytan figürüyle dans ettiği görüldü.

VALİ İLE RAPÇİ ARASINDA SÖZ DÜELLOSU BAŞLADI

Spor ayakkabılarla ilgili tartışmalara benzin döken açıklamalar ise, Güney Dakota Cumhuriyetçi Vali Kristi Noem'den geldi. Rapçiye savaş açan Noem, İncil'den yaptığı alıntılarla Twitter hesabından paylaşımlar yaptı.

"Çocuklarımıza bu ürünün yalnızca iyi olduğu değil, aynı zamanda özel olduğu da söyleniyor. Fakat neyin özel olduğunu biliyor musunuz? Tanrı'nın bağışladığı ruh... Ulusumuzun ruhları için savaş halindeyiz, sert şekilde ve akıllıca savaşmalıyız. Kazanmak zorundayız" ifadelerini kullanan Noem'e rapçi Lil Nas X'ten yanıt gecikmedi. Valinin paylaşımını alıntılayarak, "Siz hükümetsiniz ve burada salak bir ayakkabı hakkında tweetler atıyorsunuz, işinizi yapın" yanıtı verdi.


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