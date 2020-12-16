Adı silahlı tehdide karışan radyocuya hapis cezası

Radyocuya hapis cezası Sanık Ersin Koçbuğ’u, şikayetçi Sedat Gülbeyaz’a yönelik ‘birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’ ve ‘hakaret’ suçunda 2 yıl 1 ay hapse ve bin 740 lira para cezasını çarptıran mahkeme, adli para cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Mahkeme, sanık Ersin Koçbuğ’u müşteki Yasemin Gülbeyaz’a yönelik ‘hakaret’ suçunu işlediği gerekçesiyle bin 740 lira adli para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Radyocu Ersin Koçbuğ’un beraberindeki 3 sanık ile birlikte silahla tehditte bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. Suçlamaları kabul etmeyen radyocu, 2 yıl hapse mahkum edildi. ‘Baydamar’ lakaplı radyocu Ersin Koçbuğ ve beraberindeki 3 sanığın, 2018 yılında husumetli oldukları Sedat Gülbeyaz’ı Bakırköy’de bir parka çağırarak tehdit ettikleri ve parkta bulunmayan eşi Yasemin Gülbeyaz’a hakarette bulundukları gerekçesiyle yargılandıkları dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Bakırköy 30. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davada, sanık Koçbuğ suçlamaları kabul etmedi.

Diğer sanıklara da hapis cezası Sanıklar Önder Koçbuğ ile Gökhan Gelen’i Sedat Gülbeyaz’a karşı ‘birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’ suçundan 2 yıl 1 ay hapse mahkum eden mahkeme, sanık Gürkan Günbeyi, ‘hakaret’ suçundan 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı. Davayı karara bağlayan mahkeme, geçtiğimiz günlerde gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, tanık Büşra Gelen’in suç tarihi öncesinde radyo programı yapan sanık Ersin Koçbuğ ile müşteki Yasemin Gülbeyaz’ı tanıştırdığını, 18 Ocak 2017 tarihinde radyocular için düzenlenen bir eğlenceye şikayetçi Yasemin Gülbeyaz, sanık Ersin Koçbuğ, sanık Gökhan Gelen ve eşi Büşra Gelen’in birlikte gittiğini kaydetti. Eğlence dönüşü, sanık Ersin Bağbuğ’un Yasemin Gülbeyaz’ı evine bıraktığının anlatıldığı gerekçeli kararda, şikayetçi Gülbeyaz’ın kendisine ilgisi olduğunu öğrendiği sanık Ersin Başbuğ ile görüşmek istemediğini, sanığın görüşme konusunda ısrar ettiğini ve bu olayların eşi Sedat Gülbeyaz tarafından öğrenilmesi üzerine aralarında husumet oluştuğu vurgulandı.

“Karına dersini ver”

Gerekçeli kararda sanık Ersin Koçbuğ’un şikayetçi Sedat Gülbeyaz’ı görüşme bahanesiyle bir parka çağırdığı belirtilerek, aralarında çıkan tartışmada Koçbuğ’un , “Karınla radyocular gecesinde arabada öpüştük. Karın bana kocam evde uyuyor, beni evine götür diye teklifte bulundu. Arabada bacaklarımı okşadı. Beni şikayet edeceğine karına dersini ver. Bak bu duyduklarını yutacaksın yoksa canından olursun. Bu yanımdaki adamların gözü kara, bir lafıma bakarlar. Hele bir şikayetçi ol sana ve ailene neler yapıyorum” dediği ifade edildi.

Bellerindeki silahları gösterdikleri anlatıldı

Diğer sanıkların bellerinde bulunan tabancaları gösterdiğinin anlatıldığı kararda, sanıklardan Gürkan Günbeyi’nin ele geçirilemeyen silahı müşteki Sedat Gülbeyaz’a doğrultarak, “hadi dağılın şimdi buradan, şerefsizler” dediği ve sinkaflı sözlerle alenen hakaret ettiği, sanık Ersin Koçbuğ’un beraberinde çok sayıda kişi olduğu halde şikayetçi Yasemin Gülbeyaz’ın gıyabında aşağılayıcı sözler söylemesi sebebiyle eyleminin aynı zamanda şikayetçinin gıyabında hakaret suçunu da oluşturduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

